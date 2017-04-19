Челябинск на 20 лет отказался от создания новых микрорайонов
Кроме того, новые посёлки в Сосновском районе не будут включены в черту областного центра.
Кроме того, новые посёлки в Сосновском районе не будут включены в черту областного центра.
Генплан Челябинска на ближайшие 20 лет подписали городские власти. Об этом на
Согласно новому документу, областной центр в течение 20 лет не будет больше расти в ширь за счёт появления новых микрорайонов — новое жилье будет строиться, но уже либо по проектам, подписанным ранее, либо на месте
Кроме того, власти отказались от идеи включения в черту Челябинска и новых посёлков в Сосновском районе.