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12:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинск на 20 лет отказался от создания новых микрорайонов

Кроме того, новые посёлки в Сосновском районе не будут включены в черту областного центра.

Генплан Челябинска на ближайшие 20 лет подписали городские власти. Об этом на пресс-конференции в «АиФ- Челябинск» рассказал заместитель главы по вопросам градостроительства Владимир Слободской.

Согласно новому документу, областной центр в течение 20 лет не будет больше расти в ширь за счёт появления новых микрорайонов — новое жилье будет строиться, но уже либо по проектам, подписанным ранее, либо на месте ветхо-аварийного фонда. Кстати, именно задачу на замену аварийного фонда чиновники считают первоочередной.

Кроме того, власти отказались от идеи включения в черту Челябинска и новых посёлков в Сосновском районе.

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