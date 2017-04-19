Ремонт дорог за миллиард в Новосибирске начнется с 10 мая, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

«Это только начало, программа рассчитана на девять лет и от того, как мы отработаем и какие покажем результаты этим летом, зависит дальнейшее финансирование наших планов, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Один из главных показателей выполненных работ — это снижение аварийности на каждом конкретном участке дороги, вошедшем в федеральную программу». В планах 2017 года — ремонт 20 км дорог, ликвидация 15 мест концентрации ДТП. На их реализацию будет направлено свыше миллиарда рублей: 480 млн рублей из федерального бюджета, 320 млн рублей из областного бюджета, 236 млн рублей — городские средства.

Сейчас власти уже отобрали подрядчиков для ремонта дорог — четыре компании.

ООО «Сибавтобан» займется ремонтом автомагистралей на Красном проспекте и Мочищенском шоссе, ликвидирует места концентрации ДТП на пересечении Красного проспекта и ул. Гоголя, Октябрьской магистрали и ул. Серебренниковской.

Компания ООО «Дорсиб плюс» отремонтирует участки дорог на ул. Петухова (от площади Кирова до Советского шоссе) и ул. Никитина (от ул. Есенина до ул. Кирова).

ОАО «Новосибирскавтодор» готов приступить к ремонтным работам на ул. Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев), ул. Восход (от ул. Зыряновской до ул. Кирова).

В планах ООО «Союздорстрой» — ремонтные работы на ул. Станционной (от площади Энергетиков до ул. Дукача), ул. 2-й Станционной (очаг аварийности в районе ООТ «Склады»), ул. Шлюзовой (от ул. Балтийской до кольца «Шлюз»), ул. Авиастроителей (от ул. Учительской до ул. Писемского).

Все ремонтные работы должны быть завершены до 31 октября. Гарантийный срок эксплуатации — пять лет.