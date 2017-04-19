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12:57 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский обсудил с Васильевой строительство общежитий для студентов ЮУрГУ и ЧелГУ

Также глава региона предложил открыть на базе Челябинского госуниверситета дополнительное направление подготовки студентов в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По сообщению пресс-службы главы региона, на встрече, в частности, обсуждалась тема строительства новых общежитий для студентов и аспирантов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), поскольку существующая сеть не обеспечивает потребности иногородних студентов.

«В Челябинской области создан мощный научно-образовательный кластер, ядром которого стал Южно-Уральский государственный университет. В 2015 году вуз победил в конкурсном отборе Программы 5−100 по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди основных мировых научно-образовательных центров. Здесь получают образование более 30 тыс. студентов, в том числе из области и других регионов», — прокомментировал Дубровский.

Кроме того, губернатор обратился за содействием в решении вопроса организации кампуса в Челябинском государственном университете. По проекту, в ЧелГУ должен появиться современный студенческий городок, который уместит в себе как учебно-лабораторные корпуса, так и общежития. Инициатива вуза получила поддержку федерального профильного министерства и включена в программу строительства кампусов при российских университетах, однако нерешенным остается вопрос с финансированием.

Также глава региона предложил открыть на базе Челябинского госуниверситета дополнительное направление подготовки студентов в сфере противодействия экстремизму и терроризму. «На сегодняшний день ни один южноуральский университет не выпускает специалистов по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а между тем, такие кадры необходимы органам исполнительной власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении.

В завершение встречи Ольга Васильева сообщила, что заявка Южного Урала на включение Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова в число опорных университетов одобрена. МГТУ вошел в список 14 вузов-победителей.

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