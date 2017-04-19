Жители Ленинского и Индустриального районов Перми останутся без воды

Жители сразу двух районов Перми останутся без воды. Как сообщает call-центр Перми, из-за проведения ремонтных работ сегодня отключат водоснабжение в Индустриальном и Ленинском районах.

Воды не будет в домах Индустриального района адресам ул. 1-я Дивьинская, Карьерная, Экскаваторная, Конструкторская, Газосварщиков, Энергетиков, Сталеваров, Геологов, Свиязева, 39а, 41, 43/1. К 20.00 водоснабжение восстановят.

В Ленинском районе воду отключат в домах по ул. Крисанова, 11, 13, 13а, 15, 17; ул. Якуба Колоса, 1, 3, 5, 5а; ул. Петропавловская, 97; ул. Плеханова, 12; ул. Решетникова, 24. Возобновление подачи воды намечено на 17.00.