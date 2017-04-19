В восьми районах Омской области перестали строить жилые дома

С января по март 2017 года в Омской области построили 1780 квартир в многоэтажных и частных домах. Как сообщает Омскстат, общая площадь введённого в эксплуатацию жилья составила 115 тысяч квадратных метров. Из них 91 тысяча «квадратов» — жилплощадь в Омске.

Основная доля застройки пришлась на многоэтажные дома. За три месяца индивидуальные застройщики возвели всего 173 дома на 175 квартир (то есть два частных дома были двухквартирными). Это на 15% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

В большинстве муниципальных районов жилищное строительство развивается. Объёмы жилплощади массовой застройки на 79% больше, чем в прошлом году. Однако в восьми сельских районах жилые дома не строились совсем.