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12:28 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде открылось агентство по рефинансированию микрозаймов

Многим жителям региона срочно необходимы деньги, и чтобы решить проблему или купить нужную вещь, люди берут различные микрозаймы. Но не всегда есть средства, чтобы погасить в срок задолженность по кредиту.

В Калининграде открылось агентство по рефинансированию микрозаймов. Специалисты обещают помочь тем, кто буквально увяз в долгах.

Решить финансовые проблемы калининградцев, не подвергая их дополнительным рискам, поможет новая для нашего края структура. По данным экспертов, Калининградская область один из самых закредитованных регионов России. Сделать микрозайм еще меньше берется Агентство по их рефинансированию.

Виктория Чернышева, директор регионального отделения:

— Мы погашаем все ваши старые займы на расчетные счета компании. Вы будете оплачивать только нам 1 платеж в месяц. Мы клиентов выручаем. Объединяем все займы в один с пониженной процентной ставкой. Можно срок выбрать до 5 лет.

По сравнению с другими организациями, которые выдают «быстрые и легкие» деньги, процентная ставка в этом агентстве ниже в 10 раз. Чтобы оформить договор на более выгодных условиях, необходим паспорт, документы о микрозаймах и 20 минут времени.

Еевгений Сивцов, директор по региональному развитию МКК «Агентство по рефинансированию микрозаймов»:

— Клиентом в нашей компании может стать любой гражданин РФ в возрасте от 21 года, который официально трудоустроен, либо имеет постоянный доход, например, пенсию. Клиент может рефинансировать неограниченное количество микрозаймов. Главное, чтобы общая сумма была в пределах от 20 000 до 500 000 рублей.

Заявку в агентстве по рефинансированию рассматривают до 5 дней. При желании можно продлить или сократить срок займа или даже погасить его досрочно. Новой услугой на финансовом рынке уже воспользовались жители 60 российских регионов.

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