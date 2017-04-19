Аэропорт Астаны не принимает рейсы в связи с учениями
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аэропорт Астаны временно не принимает рейсы в связи с учениями по подготовке к параду Вооруженных сил. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аэропорт Астаны временно не принимает рейсы в связи с учениями по подготовке к параду Вооруженных сил. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в
«В настоящее время у нас небо закрыто в связи с проведением учений. Закрытие неба произошло незапланированно. Мы ожидали на 21 апреля», — отметили в
Напомним, 7 мая в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.