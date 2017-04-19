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12:11 (мск), источник: Kazinform

Аэропорт Астаны не принимает рейсы в связи с учениями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аэропорт Астаны временно не принимает рейсы в связи с учениями по подготовке к параду Вооруженных сил. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: Kazinform

«В настоящее время у нас небо закрыто в связи с проведением учений. Закрытие неба произошло незапланированно. Мы ожидали на 21 апреля», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 7 мая в Астане состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.

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