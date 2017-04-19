The Financial Times удивилась сельскохозяйственному буму в России

После того, как в 2014 году многие страны ввели санкции, и Москва ответила контрмерами, в России увидели возможность для развития местных компаний. Некоторые западные аналитики и экономисты сомневались, что из этого что-то получится. Но в аграрном секторе оптимизм оказался оправданным, отмечает издание.

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В 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком зерновых культур на мировой рынок. Из выращенных 119 миллионов тонн зерна на экспорт ушло 34 миллиона тонн, указывает FT. Также, из-за выросшего отечественного производства свинины и курятины отпала необходимость в импорте этих товаров. В целом, продукция агропромышленного комплекса стала в России второй основной экспортной статьей после нефти и газа.

Благодаря растущей прибыли фермеры вкладывают средства в технологии и закупают больше удобрений, поэтому российское сельхозпроизводство, вероятно, будет развиваться и в дальнейшем, полагает издание.

В марте глава Минсельхоза России Александр Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. По его мнению, в ближайшие годы Россия станет нетто-экспортером продовольствия.

В начале февраля в аграрном ведомстве сообщили, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.

В прошлом году экспорт российского сельскохозяйственного сектора достиг 17,1 миллиарда долларов.