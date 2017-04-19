The Financial Times удивилась сельскохозяйственному буму в России
Россия переживает сельскохозяйственный бум, а отечественный рынок скрывает массу возможностей для инвесторов. Об этом в среду, 19 апреля, пишет газета The Financial Times.
Россия переживает сельскохозяйственный бум, а отечественный рынок скрывает массу возможностей для инвесторов. Об этом в среду, 19 апреля, пишет газета The Financial Times.
После того, как в 2014 году многие страны ввели санкции, и Москва ответила контрмерами, в России увидели возможность для развития местных компаний. Некоторые западные аналитики и экономисты сомневались, что из этого
В 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком зерновых культур на мировой рынок. Из выращенных 119 миллионов тонн зерна на экспорт ушло 34 миллиона тонн, указывает FT. Также,
Благодаря растущей прибыли фермеры вкладывают средства в технологии и закупают больше удобрений, поэтому российское сельхозпроизводство, вероятно, будет развиваться и в дальнейшем, полагает издание.
В марте глава Минсельхоза России Александр Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. По его мнению, в ближайшие годы Россия станет
В начале февраля в аграрном ведомстве сообщили, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.
В прошлом году экспорт российского сельскохозяйственного сектора достиг 17,1 миллиарда долларов.