Краевой бюджет увеличится на 87,5 млн руб

Депутаты поддержали внесение поправок в бюджет Пермского края на 2017 и на 2018−2019 годы. Таким образом, субсидия, поступившая из федеральной казны на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличит доходную часть краевого бюджета на 87,5 млн руб.

В то же время расходную часть краевого бюджета в 2017 году предлагается увеличить на 4 млрд руб., в 2018 году на 2,3 млрд руб и на 892 млн. руб в 2019 году.

Источниками закрытия бюджетных расходов в 2017 году станут предоставленная субсидия на 87,

В то же время расходную часть краевого бюджета в 2017 году предлагается увеличить на 4 млрд руб., 86 млн руб. от продажи акций корпорации развития Пермского края, а также 3,8 млрд из остатков бюджетных средств на 1 января 2017 года.

Большую часть (2,9 млрд руб.) составляют средства дорожного фонда. Их планируется направить в 2017 -2018 годы на ремонт, строительство и реконструкцию автодорог в регионе. Однако за счёт того, что некоторые работы по дорожному строительству были перенесены на 2018 год, в этом году дополнительно освободилось 585 млн руб.

С учётом увеличения общая сумма расходов на нужды, не связанные с дорожным строительством, составит 1,5 млрд руб. Эти средства предлагается направить на увеличение резервного фонда правительства Пермского края (350 млн руб. — в 2017 году и по 200 млн руб. в 2018—2019).

Что ещё связано с возможным увеличением затрат на мероприятия по снижению последствий паводка.

На бюджетные инвестиции в 2017 году расходы увеличатся на 222 млн руб.

В то же время расходную часть краевого бюджета в 2017 году предлагается увеличить на 4 млрд руб., а в 2019 — на 279 млн руб.

Также увеличится объём средств на содержание учреждений здравоохранение Прикамья, ежегодно планируется увеличить расходы на 200 млн руб.

Кроме того, предлагается передвинуть часть субсидий, выданных органам местного самоуправления на создание нового реестра детских садов, с 2018—2019 годов на 2017 год, что позволит начать строительство новых садов и завершить работы на уже начатых объектах. В частности, это ускорит строительство садиков в Берёзовке, селе Ашап, ЗАТО Звёздный.