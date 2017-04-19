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12:34 (мск), источник: РИА Крым

В 2016 году Счетная палата Крыма выявила нарушений на 3,8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). В 2016 году Счетная палата Республики Крым выявила нарушений на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании Государственного совета РК сообщил председатель СП РК Анатолий Заиченко.

«Общий объем проверенных средств по расходам составил 31 млрд 602,2 млн рублей, или 24,7% от бюджета (Крыма — ред.) 2016 года. Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 3 млрд 817,4 млн рублей, или 3% от общего объема расходов бюджета за 2016 год», — рассказал Заиченко.

По его словам, данный показатель представляет собой «грань» между профессионализмом Счетной палаты и «качеством работы органов исполнительной власти». «Ключевыми в доле нарушений-недостатков являются вопросы, напрямую не связанные с потерями и хищениями, речь идет о нарушениях неимущественного характера, включая неэффективное использование средств, их несвоевременное освоение и качество ведения бухгалтерского учета на общую сумму 3 млрд 103,7 млн рублей», — уточнил глава палаты.

Заиченко отметил, что в 2016 году Счетная палата РК провела мероприятия по контролю за эффективным целевым использованием средств бюджета, выделенных по важнейшим направлениям в сферах здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта, топлива, энергетики.

Глава СП также сообщил, что устранено нарушений и недостатков средств в бюджете Республики Крым, возмещено учреждениям, допоставлено оборудование, выполнены работы на общую сумму 243,9 млн рублей. «По результатам проведенных контрольных мероприятий вынесено 13 представлений, 7 предписаний о принятии мер реагирования и устранения выявленных нарушений и недостатков, направлены в прокуратуру Республики 18 материалов. На контроле остаются 4 предписания и 4 представления в сумме 355,6 млн рублей», — пояснил он.

Кроме того, Заиченко рассказал о составлении Счетной палатой РК протоколов об административных нарушениях. «За год составлено 4 протокола. По всем протоколам признаны виновными соответствующие должностные лица и назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 66 тысяч рублей», — уточнил он.

По его словам, по итогам работы Счетной палаты в 2016 году правоохранительные органы возбудили 5 уголовных дел и вынесли 8 представлений об устранении нарушений бюджетного законодательства, по четырем мероприятиям проводятся дополнительные проверки.

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