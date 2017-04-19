В 2016 году Счетная палата Крыма выявила нарушений на 3,8 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). В 2016 году Счетная палата Республики Крым выявила нарушений на общую сумму 3,8 млрд рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). В 2016 году Счетная палата Республики Крым выявила нарушений на общую сумму 3,8 млрд рублей.
Об этом на заседании Государственного совета РК сообщил председатель СП РК Анатолий Заиченко.
«Общий объем проверенных средств по расходам составил 31 млрд 602,2 млн рублей, или 24,7% от бюджета (Крыма — ред.) 2016 года. Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 3 млрд 817,4 млн рублей, или 3% от общего объема расходов бюджета за 2016 год», — рассказал Заиченко.
По его словам, данный показатель представляет собой «грань» между профессионализмом Счетной палаты и «качеством работы органов исполнительной власти». «Ключевыми в доле
Заиченко отметил, что в 2016 году Счетная палата РК провела мероприятия по контролю за эффективным целевым использованием средств бюджета, выделенных по важнейшим направлениям в сферах здравоохранения, культуры,
Глава СП также сообщил, что устранено нарушений и недостатков средств в бюджете Республики Крым, возмещено учреждениям, допоставлено оборудование, выполнены работы на общую сумму 243,9 млн рублей. «По результатам проведенных контрольных мероприятий вынесено 13 представлений, 7 предписаний о принятии мер реагирования и устранения выявленных нарушений и недостатков, направлены в прокуратуру Республики 18 материалов. На контроле остаются 4 предписания и 4 представления в сумме 355,6 млн рублей», — пояснил он.
Кроме того, Заиченко рассказал о составлении Счетной палатой РК протоколов об административных нарушениях. «За год составлено 4 протокола. По всем протоколам признаны виновными соответствующие должностные лица и назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 66 тысяч рублей», — уточнил он.
По его словам, по итогам работы Счетной палаты в 2016 году правоохранительные органы возбудили 5 уголовных дел и вынесли 8 представлений об устранении нарушений бюджетного законодательства, по четырем мероприятиям проводятся дополнительные проверки.