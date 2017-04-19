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12:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Россети предлагают построить ЛЭП в Монголию вместо ГЭС на Селенге

Холдинг «Россети» предлагает построить линию электропередачи в Монголию в качестве альтернативы строительству ГЭС в бассейне реки Селенга, главного притока Байкала. И передавать в соседнюю страну до 1 ГВт мощности.

Об этом сообщил глава «Россетей» Олег Бударгин на международной конференции «Интеграция энергосистем на евроазиатском пространстве: перспективы развития Глобального энергетического объединения и создания экономического пояса Шёлкового пути», сообщил 19 апреля 2017 года портал tayga.info.

«Мы считаем, что они (ГЭС — Ред.) не нужны Монголии. Мы предлагаем им построить линию электропередачи, которая начинается в Хакасии, Тыве, ВЛ-500, которая зайдет в районы Монголии, и пройдет по территории Монголии, и вернется к нам по территории Бурятии, и тем самым мы усилим связь между Сибирью и Дальним Востоком», — заявил Бударгин (цитата по RNS).

По его словам, эта ВЛ-500 объединит пять изолированных энергосистем Монголии, которые потребляют 1 ГВт. «И они предлагают, что еще им 1 ГВт нужен на перспективу на развитие. Экономика Монголии сейчас очень активно развивается. Поэтому мы предлагаем 1 ГВт, который у них сейчас есть, там использовать, и 1 ГВт мы готовы им передать из Сибири», — сказал Бударгин.

Действительно, энергосистема Монголии состоит из четырех (а не пяти) изолированных энергоузлов, но основное потребление сконцентрировано в центральном узле, в который входит и столица — Улан-Батор. Этот энергоузел исторически соединен с Россией: по ЛЭП 220 кВ Селендума — Дархан в Монголию сейчас можно передавать до 245 МВт (есть еще линия, соединяющая степного соседа с Тувой, но поставки по ней невелики и идут только в западный энергоузел). Передача в ЦЭС необходима на покрытие пиковых нагрузок, так как в энергосистеме Монголии нет маневренных мощностей (в ее основе — угольные ТЭЦ). Согласно прогнозам, сделанным еще до вхождения страны в кризис и падения темпов роста, мощности генерации к 2025 году в Монголии должны вырасти с нынешних 1140 до 3500 МВт. Рост энергопотребления ранее оценивался примерно в 5−6% ежегодно. При этом стоит отметить, что ГЭС в Монголии желают построить не столько для покрытия грядущего дефицита мощности (каким бы он ни оказался в итоге), сколько для получения маневренного источника и создания водохранилищ. На этом фоне предложение Россетей не выглядит привлекательно.

По данным Минвостокразвития, объем инвестиций в создание российской части Азиатского энергетического кольца «Россия — Япония — Корея — Китай» предварительно оценивается до 30 млрд долларов. При этом ежегодная выручка компаний-инвесторов может составить от 3 до 7 млрд долларов. «Макрорегион является одним из тех, где наблюдается рост потребления электрической энергии. Это ключевая предпосылка для того, чтобы мы осуществляли шаги по глобальной энергетической интеграции. Немаловажным является в первую очередь обеспеченность российского макрорегиона практически всеми энергоресурсами. Это солнце, ветер, уголь, газ, гидроэлектроэнергия. Помимо этого, выгодное расположение Дальнего Востока позволяет доставить электрическую энергию практически во все крупные центры потребления электрической энергии как воздушными линиями, так и подводными кабелями. Разработки и обоснования, проведенные Минвостокразвития, Минэнерго, а также энергокомпаниями, подтверждают возможность создания на первом этапе до 10 ГВт генерационных мощностей. Эта электрическая энергия может быть передана в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны. Крупные центры потребления могут быть обеспечены электроэнергией со значительным снижением ее цены», — заявил на той же конференции первый замглавы Минвостокразвития РФ Александр Осипов.

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