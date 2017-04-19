Россети предлагают построить ЛЭП в Монголию вместо ГЭС на Селенге

Об этом сообщил глава «Россетей» Олег Бударгин на международной конференции «Интеграция энергосистем на евроазиатском пространстве: перспективы развития Глобального энергетического объединения и создания экономического пояса Шёлкового пути», сообщил 19 апреля 2017 года портал tayga.info.

«Мы считаем, что они (ГЭС — Ред.) не нужны Монголии. Мы предлагаем им построить линию электропередачи, которая начинается в Хакасии, Тыве, ВЛ-500, которая зайдет в районы Монголии, и пройдет по территории Монголии, и вернется к нам по территории Бурятии, и тем самым мы усилим связь между Сибирью и Дальним Востоком», — заявил Бударгин (цитата по RNS).

По его словам, эта ВЛ-500 объединит пять изолированных энергосистем Монголии, которые потребляют 1 ГВт. «И они предлагают, что еще им 1 ГВт нужен на перспективу на развитие. Экономика Монголии сейчас очень активно развивается. Поэтому мы предлагаем 1 ГВт, который у них сейчас есть, там использовать, и 1 ГВт мы готовы им передать из Сибири», — сказал Бударгин.

Действительно, энергосистема Монголии состоит из четырех (а не пяти) изолированных энергоузлов, но основное потребление сконцентрировано в центральном узле, в который входит и столица — Улан-Батор. Этот энергоузел исторически соединен с Россией: по ЛЭП 220 кВ Селендума — Дархан в Монголию сейчас можно передавать до 245 МВт (есть еще линия, соединяющая степного соседа с Тувой, но поставки по ней невелики и идут только в западный энергоузел). Передача в ЦЭС необходима на покрытие пиковых нагрузок, так как в энергосистеме Монголии нет маневренных мощностей (в ее основе — угольные ТЭЦ). Согласно прогнозам, сделанным еще до вхождения страны в кризис и падения темпов роста, мощности генерации к 2025 году в Монголии должны вырасти с нынешних 1140 до 3500 МВт. Рост энергопотребления ранее оценивался примерно в 5−6% ежегодно. При этом стоит отметить, что ГЭС в Монголии желают построить не столько для покрытия грядущего дефицита мощности (каким бы он ни оказался в итоге), сколько для получения маневренного источника и создания водохранилищ. На этом фоне предложение Россетей не выглядит привлекательно.