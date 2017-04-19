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13:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Долги по зарплате в Новосибирской области превысили 105 млн рублей

Своевременно не получили свои заработанные деньги почти 3 тысячи человек, рассказали статистики.

Долги по зарплате в Новосибирской области превысили 105 млн рублей, об этом сообщает Новосибирскстат.

В марте 2017 года размер долга по зарплатам в регионе вырос на 1,4% и составил 105,1 млн рублей. Вовремя не получили деньги 2,9 тысячи человек, размер долга на одного человека составляет 36736 рублей.

51,7 млн рублей долгов — невыплаченная зарплата уволенным работникам в 2016 году и ранее.

«По состоянию на 1 апреля 2017 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО “МСУ-78”, ОАО “СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ” (“Строительство”), ОАО “ЛДСК”, ЗАО “ЗАВОД ПСК” (“Обрабатывающие производства”). На долю этих предприятий приходится 90,5% общей суммы задолженности», — рассказали статистики.

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