Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

Глава правительства напомнил, что в прошлом году МРОТ был поднят дважды — до 7,5 тысяч рублей.

С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7 тысяч 800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Об этом спрашивали коллеги из ЕР.

Он также заявил о решении еще по одному важному вопросу — задержке зарплат. «Люди должны получать свои деньги вовремя и в полном объеме. Независимо коммерческий это сектор или бюджетники. Но то, что касается бюджетных выплат, ситуация под контролем, с коммерческим сектором всегда сложнее, но мы продолжаем это контролировать в ежедневном режиме. Увеличиваем ответственность работодателей. Тех, кто задерживает деньги, — штрафуют», — сказал премьер.

Глава кабмина отметил, что за прошлый год было выплачено 25 миллиардов рублей задолженности более чем 1 миллиону человек. «И сейчас мы готовим поправки в законодательство, чтобы еще лучше обеспечить защиту прав работающих людей», — добавил он.