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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие несколько лет будет повышен до уровня прожиточного минимума работающего человека, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Источник: Reuters

Глава правительства напомнил, что в прошлом году МРОТ был поднят дважды — до 7,5 тысяч рублей.

С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7 тысяч 800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Об этом спрашивали коллеги из ЕР.
Дмитрий Медведев

Он также заявил о решении еще по одному важному вопросу — задержке зарплат. «Люди должны получать свои деньги вовремя и в полном объеме. Независимо коммерческий это сектор или бюджетники. Но то, что касается бюджетных выплат, ситуация под контролем, с коммерческим сектором всегда сложнее, но мы продолжаем это контролировать в ежедневном режиме. Увеличиваем ответственность работодателей. Тех, кто задерживает деньги, — штрафуют», — сказал премьер.

Глава кабмина отметил, что за прошлый год было выплачено 25 миллиардов рублей задолженности более чем 1 миллиону человек. «И сейчас мы готовим поправки в законодательство, чтобы еще лучше обеспечить защиту прав работающих людей», — добавил он.

Комментарии
52
дядя Коля
Дядю Диму послушать , хладнокровье храня....
...И надрать ему ущи , что б не врал иногда.
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Сергей Саморуков
Обалдеть!!! Работающий человек не может себя прокормить ,т.к. ему разрешено платить меньше прожиточного минимума .Т.е. иди и воруй , если хочешь выжить !!! Ну не абсурд ли ??? Как такое вообще возможно в самой богатой стране ??? Почему нет прогресивного налога , чтобы за счёт него поднять уровень самых бедных слоёв населения??!!!
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Александр Удавихин
Этот господинчик уже в апреле поиздевался над пенсионерами. Поднял пенсии меньше чем на булку хлеба и до чекушки. Кому как повезло
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