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13:24 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермь начала решать проблему «бутылочного горлышка»

В Перми началась долгожданная реконструкция пересечения улиц Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Ожидаются и без того надоевшие пробки.

Источник: Вести - Пермь

Работы уже начались, с эстакады начнется масштабная реконструкция пересечения улиц Героев Хасана и Транссибирской магистрали. В этом году подрядчики перенесут коммуникации, земляную подушку, само ж/д полотно. Заказчиком выступает РЖД. При составлении сметы учитывалось, что Транссиб очень загружена. Делать перерывы в работе очень дорого. Участвуя в проекте, РЖД регулирует этот вопрос.

Первый этап реконструкции обойдется в 219 млн, второй этап — 700 млн. Ширина полотна будет 20 метров.
Строительство новой эстакады позволит обеспечить проезд по Героев Хасана во всю ее ширину. Количество полос вырастет до 4, обещают обустроить тротуары и велосипедные дорожки. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров.

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