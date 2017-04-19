Пермь начала решать проблему «бутылочного горлышка»

Работы уже начались, с эстакады начнется масштабная реконструкция пересечения улиц Героев Хасана и Транссибирской магистрали. В этом году подрядчики перенесут коммуникации, земляную подушку, само ж/д полотно. Заказчиком выступает РЖД. При составлении сметы учитывалось, что Транссиб очень загружена. Делать перерывы в работе очень дорого. Участвуя в проекте, РЖД регулирует этот вопрос.

Первый этап реконструкции обойдется в 219 млн, второй этап — 700 млн. Ширина полотна будет 20 метров.

Строительство новой эстакады позволит обеспечить проезд по Героев Хасана во всю ее ширину. Количество полос вырастет до 4, обещают обустроить тротуары и велосипедные дорожки. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров.