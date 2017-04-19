Правительство займется повышением эффективности краевых предприятий

Как сообщила и.о. министра финансов Елена Чугарина, в 2016 году доходы бюджета составили 4,7 млн руб. Это часть прибыли которую получили по итогам 2015 года три унитарных предприятия из пяти — «Центр технической инвентаризации», ГУП «Автовокзал» и «Дирекция по управлению активами Пермского края».

Годом ранее отчисления были больше — 6,4 млн руб. В этом году, по словам госпожи Чугариной, ожидаются поступления в размере 5 млн руб. Она уточнила, что по закону ГУПЫ отчисляют в бюджет 25% чистой прибыли.



Депутаты поинтересовались, планируется ли реорганизовать или продать неприбыльные предприятия, либо иным образом повысить их эффективность. Елена Чугарина отметила, что принято решение о реорганизации только «Центра технической инвентаризации». На его базе будет создано учреждение, которое займется кадастровой оценкой. «О преобразовании других учреждений речи пока не идет, но я думаю, что вопрос уместен», — добавила она. Депутат Вагаршак Сарксян обратил внимание на низкую прибыль «Автовокзала» — около 3 млн руб.: «Можно сдать это здание в аренду, и она принесет не 3, а 30 млн руб.».

Елена Чугарина пояснила, что губернатор поручил имущественному блоку правительства разработать мероприятия по повышению эффективности использования имущества.