Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
3 квартиры, 4 автостоянки: богатейший сенатор РФ раскрыл доходы
7 имен, означающих «победитель»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
КНДР превратила советский танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
СМИ стало известно, куда Киев сплавляет химоружие
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство займется повышением эффективности краевых предприятий

Краевое правительство отчиталось перед депутатами комитета по бюджету заксобрания о прибыли унитарных предприятий, которая поступила в региональную казну.

Как сообщила и.о. министра финансов Елена Чугарина, в 2016 году доходы бюджета составили 4,7 млн руб. Это часть прибыли которую получили по итогам 2015 года три унитарных предприятия из пяти — «Центр технической инвентаризации», ГУП «Автовокзал» и «Дирекция по управлению активами Пермского края».

Годом ранее отчисления были больше — 6,4 млн руб. В этом году, по словам госпожи Чугариной, ожидаются поступления в размере 5 млн руб. Она уточнила, что по закону ГУПЫ отчисляют в бюджет 25% чистой прибыли.

Депутаты поинтересовались, планируется ли реорганизовать или продать неприбыльные предприятия, либо иным образом повысить их эффективность. Елена Чугарина отметила, что принято решение о реорганизации только «Центра технической инвентаризации». На его базе будет создано учреждение, которое займется кадастровой оценкой. «О преобразовании других учреждений речи пока не идет, но я думаю, что вопрос уместен», — добавила она. Депутат Вагаршак Сарксян обратил внимание на низкую прибыль «Автовокзала» — около 3 млн руб.: «Можно сдать это здание в аренду, и она принесет не 3, а 30 млн руб.».

Елена Чугарина пояснила, что губернатор поручил имущественному блоку правительства разработать мероприятия по повышению эффективности использования имущества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как тюрьма влияет на российское общество
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В 2017 году в Москве отреставрируют 14 станций метро
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь