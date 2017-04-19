Избран новый совет ветеранов Башкирской содовой компании
УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. В ветеранской организации предприятия, объединяющей более 10 тысяч человек, состоялась
УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. В ветеранской организации предприятия, объединяющей более 10 тысяч человек, состоялась
Свою приоритетную задачу вновь избранный совет видит в организации всесторонней поддержки неработающих пенсионеров. Ветеранская организация совместно с руководством предприятия прилагают максимум усилий для того, чтобы сделать жизнь людей, вышедших на заслуженный отдых, интересной и разнообразной. Специально для них организовано бесплатное
«Ветеранская организация Башкирской содовой компании самая большая в Стерлитамаке и от нее во многом зависят результаты деятельности городского совета ветеранов. В ее работе много слагаемых успешности и эффективности, и прежде всего — это поддержка и взаимопонимание со стороны руководства компании», — подчеркнул председатель городского совета ветеранов Стерлитамака Талгат Габитов.