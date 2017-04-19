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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Избран новый совет ветеранов Башкирской содовой компании

УФА, 19 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. В ветеранской организации предприятия, объединяющей более 10 тысяч человек, состоялась отчетно-перевыборная конференция.

Свою приоритетную задачу вновь избранный совет видит в организации всесторонней поддержки неработающих пенсионеров. Ветеранская организация совместно с руководством предприятия прилагают максимум усилий для того, чтобы сделать жизнь людей, вышедших на заслуженный отдых, интересной и разнообразной. Специально для них организовано бесплатное санаторно-курортное лечение в профилактории «Ольховка», с большим удовольствием пенсионеры посещают курсы обучения компьютерной грамотности, ездят с ознакомительными экскурсиями по родному краю, участвуют в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях. Предприятие поддерживает неработающих пенсионеров, организуя для них необходимые условия для полноценной жизни и отдыха. В 2016 году Башкирская содовая компания направила на эти цели порядка 90 миллионов рублей, и эта сумма год от года только увеличивается.

«Ветеранская организация Башкирской содовой компании самая большая в Стерлитамаке и от нее во многом зависят результаты деятельности городского совета ветеранов. В ее работе много слагаемых успешности и эффективности, и прежде всего — это поддержка и взаимопонимание со стороны руководства компании», — подчеркнул председатель городского совета ветеранов Стерлитамака Талгат Габитов.

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