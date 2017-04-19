Госсовет включил завод «Новый свет» в план приватизации на 2017 год

Представляя документ, заместитель министра сельского хозяйства РК Сергей Петелин отметил, что включение подведомственного Минсельхозу предприятия означает изменение его организационно-правовой формы, то есть акционирование. «При этом все имущество, которое в настоящее время находится в государственной собственности, переходит в собственность юридического лица. Но одновременно Республика Крым получает 100% акций этого предприятия. Таким образом, Республика Крым сохраняет полный контроль за деятельностью данного предприятия: назначает директора, представителей в совет директоров, участвует в заседаниях общего собрания акционеров. Также Республика Крым имеет право на получение дивидендов от деятельности данного предприятия», — пояснил он.

Замминистра подчеркнул, что акционирование предприятия не повлечет за собой изменений в оплате работников. «Трудовой коллектив будет полностью сохранен, все льготы, которые предусмотрены коллективным соглашением, будут также сохранены», — заверил Петелин.

Он также рассказал, что при рассмотрении в министерстве вопроса о приватизации завода учитывался тот факт, что износ основных средств на предприятии составляет около 60−70%. «Для примера на предприятии есть здание мощностью хранения на 2 миллиона бутылок, где осуществляется процедура ренуажа виноматериала — это неотъемлемая часть процесса. Но данное здание находится в аварийном состоянии. В ближайшее время предприятие будет вынуждено это здание обновить, и по сути, объемы производства будут сокращены», — пояснил замминистра.

Петелин подчеркнул, что на модернизацию предприятия необходимо 1,2 млрд рублей. «При этом в силу особенности организационно-правовой формы (ГУП РК — ред.) предприятие обязано 50% своей прибыли отдавать в доход бюджета. То, что остается в распоряжении (администрации предприятия — ред.), недостаточно для осуществления такого плана модернизации», — заверил он.

В принятом крымским парламентом постановлении отмечается, что балансовая стоимость завода составляет 58 млн 303 тысячи рублей, среднесписочная численность работников на 1 января 2016 года — 259 человек. «Приватизация указанного имущества существенного влияния на структурные изменения в экономике Республики Крым не окажет», — подчеркивается в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что открытые торги по продаже завода шампанских вин «Новый свет» планируется провести летом 2017 года. По его словам, в настоящее время поступает много предложений от потенциальных инвесторов по поводу покупки предприятия.