Карягин: декрет о либерализации бизнеса нужно доработать
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Декрет о либерализации бизнеса в Беларуси необходимо дорабатывать, а работать он начнет как минимум через год, заявил в среду в
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Декрет о либерализации бизнеса в Беларуси необходимо дорабатывать, а работать он начнет как минимум через год, заявил в среду в
Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение на минувшей неделе. Свои замечания и предложения по нему можно направлять до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств.
«Власть осознает необходимость перемен и говорит об этом», — признал Карягин.
По словам эксперта, Республиканская конфедерация предпринимательства направила властям свой проект национальной платформы бизнеса, в создании которой участвовали тысячи заинтересованных лиц.
«К сожалению, сейчас обойдет ряд важных вопросов — например, гарантии собственности, вопросы
Пакет документов еще необходимо дорабатывать, но Карягин отмечает: во власти многие осознают необходимость этих перемен и идут на диалог — в том числе и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое, по словам эксперта, активно отстаивает либерализацию предпринимательства.
«Работать эти документы начнут как минимум через год — некоторые вопросы решаются декретом президента, другие требуют внесений изменений в законах и работы депутатов, третьи необходимо проработать ведомствам. Но это и хорошо, спешить здесь не надо, если мы хотим