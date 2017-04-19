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13:21 (мск), источник: Sputnik.by

Карягин: декрет о либерализации бизнеса нужно доработать

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Декрет о либерализации бизнеса в Беларуси необходимо дорабатывать, а работать он начнет как минимум через год, заявил в среду в пресс-центре Sputnik председатель Высшего Координационного Совета союза юридических лиц Республиканская конфедерация предпринимательства Владимир Карягин.

Источник: Reuters

Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение на минувшей неделе. Свои замечания и предложения по нему можно направлять до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств.

«Власть осознает необходимость перемен и говорит об этом», — признал Карягин.

По словам эксперта, Республиканская конфедерация предпринимательства направила властям свой проект национальной платформы бизнеса, в создании которой участвовали тысячи заинтересованных лиц.

«К сожалению, сейчас обойдет ряд важных вопросов — например, гарантии собственности, вопросы бизнес-омбудсмена, финансовой инфраструктуры и некоторых других», — признал специалист.

Пакет документов еще необходимо дорабатывать, но Карягин отмечает: во власти многие осознают необходимость этих перемен и идут на диалог — в том числе и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое, по словам эксперта, активно отстаивает либерализацию предпринимательства.

«Работать эти документы начнут как минимум через год — некоторые вопросы решаются декретом президента, другие требуют внесений изменений в законах и работы депутатов, третьи необходимо проработать ведомствам. Но это и хорошо, спешить здесь не надо, если мы хотим по-настоящему что-то изменить», — заключил Карягин.

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