Карягин: декрет о либерализации бизнеса нужно доработать

Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение на минувшей неделе. Свои замечания и предложения по нему можно направлять до 11 мая, одновременно над документами работают представители бизнеса и заинтересованных ведомств.

«Власть осознает необходимость перемен и говорит об этом», — признал Карягин.

По словам эксперта, Республиканская конфедерация предпринимательства направила властям свой проект национальной платформы бизнеса, в создании которой участвовали тысячи заинтересованных лиц.

«К сожалению, сейчас обойдет ряд важных вопросов — например, гарантии собственности, вопросы бизнес-омбудсмена, финансовой инфраструктуры и некоторых других», — признал специалист.

Пакет документов еще необходимо дорабатывать, но Карягин отмечает: во власти многие осознают необходимость этих перемен и идут на диалог — в том числе и Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое, по словам эксперта, активно отстаивает либерализацию предпринимательства.