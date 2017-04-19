Задолженность перед бизнесом по госконтрактам выше всех у Краснодарского края
Российские регионы имеют задолженность по госконтрактам на сумму более 19 млрд руб., сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Российские регионы имеют задолженность по госконтрактам на сумму более 19 млрд руб., сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
«Задолженность субъектов Российской Федерации перед предпринимателями по госконтрактам на 1 марта составляет 19,3 млрд рублей. Краснодарский край задолжал 4,4 млрд руб., Московская область — 1,4, Ярославская — 1,2. Республика Дагестан и республика Северная Осетия — по 1,1 млрд руб.», — сказал Чайка.
Он отметил, что наибольшая часть долгов приходится на медицинскую и строительную сферы.