Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Специалисты выяснили, что такое измена
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Глава СНБО Украины «наговорил» на трибунал в Гааге и исчез – СМИ
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
22Цвет нации
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16:33 (мск), источник: Ведомости

Задолженность перед бизнесом по госконтрактам выше всех у Краснодарского края

Российские регионы имеют задолженность по госконтрактам на сумму более 19 млрд руб., сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«Задолженность субъектов Российской Федерации перед предпринимателями по госконтрактам на 1 марта составляет 19,3 млрд рублей. Краснодарский край задолжал 4,4 млрд руб., Московская область — 1,4, Ярославская — 1,2. Республика Дагестан и республика Северная Осетия — по 1,1 млрд руб.», — сказал Чайка.

Он отметил, что наибольшая часть долгов приходится на медицинскую и строительную сферы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правительство предложило бизнесу инвестиционную льготу
Медведев: Россия живет в условиях блокады
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Потери России от торгового кризиса с Турцией составили $1,5 млрд
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь