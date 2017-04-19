Задолженность перед бизнесом по госконтрактам выше всех у Краснодарского края

«Задолженность субъектов Российской Федерации перед предпринимателями по госконтрактам на 1 марта составляет 19,3 млрд рублей. Краснодарский край задолжал 4,4 млрд руб., Московская область — 1,4, Ярославская — 1,2. Республика Дагестан и республика Северная Осетия — по 1,1 млрд руб.», — сказал Чайка.

Он отметил, что наибольшая часть долгов приходится на медицинскую и строительную сферы.