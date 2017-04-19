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14:10 (мск), источник: VN.ru

Красная икра и валидол подорожали в Новосибирске

В марте цены на потребительском рынке региона выросли в среднем на 0,4 процента по сравнению с февралем 2017 года. Зафиксированная Новосибирскстатом инфляция в январе — марте 2017 года — 1,4 процента.

Насколько велика наша вина как потребителей в разгоне инфляции? Стоит обдумать на примерах. В марте из платных услуг больше всего подорожали полеты в салонах экономкласса. В то же время в аэропорту Толмачево сообщили, что пассажиропоток в первом квартале 2017 года вырос на треть. При этом снижение цен отмечено на проезд в поездах дальнего следования, особенно в купейных вагонах скорых фирменных.

Искать логику колебаний стоимости товаров и услуг сложно. Почему сильно подорожали красная икра и валидол? Чтобы поесть на Пасху икру, запасаемся валидолом? Также заметно подорожали помидоры, но снизилась цена на свежие огурцы. Картофель — второй хлеб — вырос в цене, но свекла — точно не хлеб, даже не третий, а тоже стала дороже. Ну, перед святым праздником не грех задрать цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сливочное масло, водку. Кстати, дорогой кагор еще подорожал, а дешевый — подешевел. Это уже личные наблюдения автора.

И все-таки обуздывать цены на социально значимые товары помогают меры власти по поддержке местных товаропроизводителей. Одна из действенных — проведение продовольственных ярмарок, на которые съезжаются представители местных сельхозпредприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерских хозяйств, а также садоводы и огородники. Такая возможность предоставлялась им в 2016 году более полутора тысяч раз. А на постоянно действующих ярмарках торговцам ежемесячно выделяется около 3,5 тысячи торговых мест, почти половина из них — в Новосибирске. Ежедневно открыты три социальные ярмарки, где цены на продукты значительно ниже сложившихся в торговых сетях области.

Главным остается факт: область полностью обеспечена продовольствием и другими видами товаров. Те, кому все разнообразие не по карману, защищены контролем цен на товары и услуги первой необходимости.

Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вячеслав Братцев, мониторинг продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в еженедельном режиме.

— Перечень социально значимых продуктов утвержден постановлением Правительства РФ, в него включены 24 позиции, среди которых молоко, яйца, хлебобулочные изделия, картофель, сахар. Регулярно проводится анализ наличия в продаже данной продукции, и даже при минимальных отклонениях от нормы принимаются оперативные меры. На сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что дефицита продовольственных товаров в Новосибирской области нет и не ожидается, — заключил Вячеслав Братцев, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции на ГТРК.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 16 от 19 апреля 2017 года.

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