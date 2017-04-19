Красная икра и валидол подорожали в Новосибирске
В марте цены на потребительском рынке региона выросли в среднем на 0,4 процента по сравнению с февралем 2017 года. Зафиксированная Новосибирскстатом инфляция в январе — марте 2017 года — 1,4 процента.
В марте цены на потребительском рынке региона выросли в среднем на 0,4 процента по сравнению с февралем 2017 года. Зафиксированная Новосибирскстатом инфляция в январе — марте 2017 года — 1,4 процента.
Насколько велика наша вина как потребителей в разгоне инфляции? Стоит обдумать на примерах. В марте из платных услуг больше всего подорожали полеты в салонах экономкласса. В то же время в аэропорту Толмачево сообщили, что пассажиропоток в первом квартале 2017 года вырос на треть. При этом снижение цен отмечено на проезд в поездах дальнего следования, особенно в купейных вагонах скорых фирменных.
Искать логику колебаний стоимости товаров и услуг сложно. Почему сильно подорожали красная икра и валидол? Чтобы поесть на Пасху икру, запасаемся валидолом? Также заметно подорожали помидоры, но снизилась цена на свежие огурцы. Картофель — второй хлеб — вырос в цене, но свекла — точно не хлеб, даже не третий, а тоже стала дороже. Ну, перед святым праздником не грех задрать цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сливочное масло, водку. Кстати, дорогой кагор еще подорожал, а дешевый — подешевел. Это уже личные наблюдения автора.
И
Главным остается факт: область полностью обеспечена продовольствием и другими видами товаров. Те, кому все разнообразие не по карману, защищены контролем цен на товары и услуги первой необходимости.
Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вячеслав Братцев, мониторинг продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в еженедельном режиме.
— Перечень социально значимых продуктов утвержден постановлением Правительства РФ, в него включены 24 позиции, среди которых молоко, яйца, хлебобулочные изделия, картофель, сахар. Регулярно проводится анализ наличия в продаже данной продукции, и даже при минимальных отклонениях от нормы принимаются оперативные меры. На сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что дефицита продовольственных товаров в Новосибирской области нет и не ожидается, — заключил Вячеслав Братцев, отвечая на вопросы журналистов во время
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 16 от 19 апреля 2017 года.