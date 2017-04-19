На Уфалейникеле уже сократили 1738 работников, в службе занятости обратилось чуть более тысячи

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов, из общей численности сокращенных — 402 человека пенсионного возраста В службу занятости обратились 1 тысяча 21 бывший работник.

Планируется высвобождение еще порядка 400 сотрудников. Из них 64 человека — льготники (в основном женщины, находящиеся в отпуске по беременности или по уходу за ребенком). Их работодатель может уволить только в случае полной ликвидации предприятия или по окончании отпуска.

Еще пока работают около 80 работников котельной, которые обеспечивают теплом часть территории города. Остальные оставлены для проведения работ, связанных с консервацией завода.

На сегодня служба занятости проводит работу по признанию безработными обратившихся к ним сокращенных работников предприятия. Для них были организованы ярмарки и мини-ярмарки вакансий, на которых местные и иногородние (Касли и Нязепетровск) предприятия предлагали свои вакансии.

27 апреля состоится ярмарка с участием представителей Челябинской танковой дивизии. Они будут предлагать службу по контракту.

Владислав Смирнов рассказал, что в Верхнем Уфалее предпринимателями будет создано до 100 временных рабочих мест для сокращенных работников (центр занятости частично компенсирует им понесенные затраты). В течение года около 70 сокращенных работников предпенсионного возраста (за два года до пенсии) смогут уйти на досрочную пенсию.

По состоянию на первое апреля уровень официально зарегистрированной безработицы в Верхнем Уфалее составлял 5,1% (по области — 1,8%). В марте уровень безработицы в городе был 4,3%. На учете в качестве безработных состояло на начало апреля 718 человек. На одну вакансию претендуют 10 безработных граждан.