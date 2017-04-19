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14:06 (мск), источник: СуперОмск

Законодательное собрание Омской области покупает стол за 200 тысяч

На портале госзакупок сегодня была опубликована информация о торгах, проводимых Законодательным собранием Омской области. Парламентариям понадобился стол для переговоров.

Указано, что мебель цветом «под палисандр» должна быть сделана из шпона ореха и шпона бука. Размеры стола — 3,7 на 1,15 метра, высота — 75 сантиметров. Поставляемый товар должен быть новый, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен и у которого не была осуществлена замена составных частей. Поставить мебель исполнитель обязан в течение пяти дней с момента подписания контракта.

Начальная цена закупки — 200 тысяч рублей. Торги в форме запроса котировок состоятся 27 апреля.

Отметим, в этом году Заксобрание заключило 10 госконтрактов, в основном на аренду помещений в центре города. Также услуги парламенту окажет Омскстат (предоставление статистической информации) и ГТРК «Иртыш», с которым действует договор на освещение деятельности депутатских объединений (фракций) и групп на сумму чуть менее 1,5 миллиона рублей.

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