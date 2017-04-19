Ущерб, нанесенный фонтану в парке им. Горького, оценивается в 900 тыс. рублей

14 апреля автомобиль заехал на поверхность фонтана для выполнения разворота. В результате наезда машина провалилась в фонтан, разрушив гранитные плиты, опоры, трубопроводы, форсунки, световое оборудование и решетки из композита. Сейчас фонтан находится в неисправном состоянии и будет восстанавливаться, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, что светомузыкальный пешеходный фонтан был построен в 2014 году в рамках благоустройства парка им. Горького. Фонтан представляет инженерную конструкцию, состоящую из технического помещения, в котором расположено 108 насосов и электротехническое оборудование, и функциональной площади, которая состоит из гранитных плит и перфорированных композитных решеток. Под функциональной площадью расположены трубопроводы, водоотводные лотки, 105 форсунок, световое оборудование, опоры. При функционировании фонтана струи воды, музыка и световое сопровождение работают в синхронном режиме.