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17:35 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ущерб, нанесенный фонтану в парке им. Горького, оценивается в 900 тыс. рублей

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). Ориентировочная стоимость ущерба, причиненного фонтану в парке им. Горького от наезда автомобиля Станции скорой медицинской помощи, составляет 900 тыс. рублей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

14 апреля автомобиль заехал на поверхность фонтана для выполнения разворота. В результате наезда машина провалилась в фонтан, разрушив гранитные плиты, опоры, трубопроводы, форсунки, световое оборудование и решетки из композита. Сейчас фонтан находится в неисправном состоянии и будет восстанавливаться, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напомним, что светомузыкальный пешеходный фонтан был построен в 2014 году в рамках благоустройства парка им. Горького. Фонтан представляет инженерную конструкцию, состоящую из технического помещения, в котором расположено 108 насосов и электротехническое оборудование, и функциональной площади, которая состоит из гранитных плит и перфорированных композитных решеток. Под функциональной площадью расположены трубопроводы, водоотводные лотки, 105 форсунок, световое оборудование, опоры. При функционировании фонтана струи воды, музыка и световое сопровождение работают в синхронном режиме.

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