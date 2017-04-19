Воронежская область получит 40 млн рублей по программе «Земский доктор» в 2017 году

Федеральная программа «Земский доктор» в Воронежской области свернута не будет, сообщила пресс-служба Воронежской областной Думы во вторник, 18 апреля. Депутаты регионального парламента согласовали выделение 40 млн рублей для дальнейшего финансирования программы. При условии софинансирования из областного бюджета число специалистов, трудоустроенных в 2017 году в рамках программы «Земский доктор», может возрасти до 68.

Программу решили продолжить, так как во многих населенных пунктах Воронежской области остались незаполненные врачебные вакансии. Действие программы распространяется не только на села, но и на поселки городского типа. Прием заявок продолжается.

— С учетом выделенных средств в 2017 году мы сможем трудоустроить в ФАПы и сельские амбулатории еще 40 квалифицированных специалистов. Важно, чтобы врач, приехав в сельскую больницу, не чувствовал себя временным работником, который просто отрабатывает деньги. Мы создадим на местах условия и современную инфраструктуру, чтобы специалист и в дальнейшем остался жить и работать в сельской местности, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Реализация федеральной программы «Земский доктор» в Воронежской области началась в 2012 году вместе с масштабной реформой сельской системы здравоохранения. Одним из главных требований было привлечение молодых специалистов-медиков в отдаленные районы области, чтобы жители получали квалифицированную медпомощь, не выезжая за пределы района.

Программа позволила привлечь в воронежскую глубинку дополнительно 473 медработника, наибольшее число врачей приняли Новоусманский, Рамонский, Каширский, Таловский, Панинский, Верхнехавский, Петропавловский и Хохольский районы.

Участие в программе «Земский доктор» позволяет медику получить 1 млн рублей через 30 дней после оформления документов и подписания договора. Специалист может потратить деньги по собственному усмотрению: на приобретение и обустройство жилья, на покупку автомобиля.

Участник программы обязан отработать в сельской местности не менее пяти лет. Если медработник захочет досрочно расторгнуть договор, ему придется пропорционально компенсировать полученные средства.

По условиям первой редакции программы, в ней могли принимать участие молодые специалисты до 25 лет. Сегодня к программе охотно подключаются и опытные врачи в возрасте до 50 лет.

Федеральное правительство также запланировало запуск нового проекта «Земский фельдшер».