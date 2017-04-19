Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Продажи российских авто выросли на 63% в Европе за квартал
7 имен, означающих «победитель»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Жена Караченцова закричала от анализов мужа - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Сенчина призналась, за что не может себя простить
Кудрявцева сильно раскритиковала Бузову - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 40 млн рублей по программе «Земский доктор» в 2017 году

Депутаты облдумы планируют привлечь в районы 40 врачей.

Федеральная программа «Земский доктор» в Воронежской области свернута не будет, сообщила пресс-служба Воронежской областной Думы во вторник, 18 апреля. Депутаты регионального парламента согласовали выделение 40 млн рублей для дальнейшего финансирования программы. При условии софинансирования из областного бюджета число специалистов, трудоустроенных в 2017 году в рамках программы «Земский доктор», может возрасти до 68.

Программу решили продолжить, так как во многих населенных пунктах Воронежской области остались незаполненные врачебные вакансии. Действие программы распространяется не только на села, но и на поселки городского типа. Прием заявок продолжается.

— С учетом выделенных средств в 2017 году мы сможем трудоустроить в ФАПы и сельские амбулатории еще 40 квалифицированных специалистов. Важно, чтобы врач, приехав в сельскую больницу, не чувствовал себя временным работником, который просто отрабатывает деньги. Мы создадим на местах условия и современную инфраструктуру, чтобы специалист и в дальнейшем остался жить и работать в сельской местности, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Реализация федеральной программы «Земский доктор» в Воронежской области началась в 2012 году вместе с масштабной реформой сельской системы здравоохранения. Одним из главных требований было привлечение молодых специалистов-медиков в отдаленные районы области, чтобы жители получали квалифицированную медпомощь, не выезжая за пределы района.

Программа позволила привлечь в воронежскую глубинку дополнительно 473 медработника, наибольшее число врачей приняли Новоусманский, Рамонский, Каширский, Таловский, Панинский, Верхнехавский, Петропавловский и Хохольский районы.

Участие в программе «Земский доктор» позволяет медику получить 1 млн рублей через 30 дней после оформления документов и подписания договора. Специалист может потратить деньги по собственному усмотрению: на приобретение и обустройство жилья, на покупку автомобиля.

Участник программы обязан отработать в сельской местности не менее пяти лет. Если медработник захочет досрочно расторгнуть договор, ему придется пропорционально компенсировать полученные средства.

По условиям первой редакции программы, в ней могли принимать участие молодые специалисты до 25 лет. Сегодня к программе охотно подключаются и опытные врачи в возрасте до 50 лет.

Федеральное правительство также запланировало запуск нового проекта «Земский фельдшер».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Пусть мама увидит. Почемучка Вика
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь