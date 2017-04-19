Воронежская область получит 40 млн рублей по программе «Земский доктор» в 2017 году
Депутаты облдумы планируют привлечь в районы 40 врачей.
Депутаты облдумы планируют привлечь в районы 40 врачей.
Федеральная программа «Земский доктор» в Воронежской области свернута не будет, сообщила
Программу решили продолжить, так как во многих населенных пунктах Воронежской области остались незаполненные врачебные вакансии. Действие программы распространяется не только на села, но и на поселки городского типа. Прием заявок продолжается.
— С учетом выделенных средств в 2017 году мы сможем трудоустроить в ФАПы и сельские амбулатории еще 40 квалифицированных специалистов. Важно, чтобы врач, приехав в сельскую больницу, не чувствовал себя временным работником, который просто отрабатывает деньги. Мы создадим на местах условия и современную инфраструктуру, чтобы специалист и в дальнейшем остался жить и работать в сельской местности, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Реализация федеральной программы «Земский доктор» в Воронежской области началась в 2012 году вместе с масштабной реформой сельской системы здравоохранения. Одним из главных требований было привлечение молодых
Программа позволила привлечь в воронежскую глубинку дополнительно 473 медработника, наибольшее число врачей приняли Новоусманский, Рамонский, Каширский, Таловский, Панинский, Верхнехавский, Петропавловский и Хохольский районы.
Участие в программе «Земский доктор» позволяет медику получить 1 млн рублей через 30 дней после оформления документов и подписания договора. Специалист может потратить деньги по собственному усмотрению: на приобретение и обустройство жилья, на покупку автомобиля.
Участник программы обязан отработать в сельской местности не менее пяти лет. Если медработник захочет досрочно расторгнуть договор, ему придется пропорционально компенсировать полученные средства.
По условиям первой редакции программы, в ней могли принимать участие молодые специалисты до 25 лет. Сегодня к программе охотно подключаются и опытные врачи в возрасте до 50 лет.
Федеральное правительство также запланировало запуск нового проекта «Земский фельдшер».