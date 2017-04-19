Власти Сочи опровергают информацию о повышении цен на отдых

Как сообщал «Югополис», на днях со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России, а также туроператоров TUI и Coral Travel появилась информация о том, что стоимость проживания в отелях в Сочи в летний период текущего года повысится в среднем на 15%. В мэрии Сочи эти сведения опровергают.

— Данная информация направлена на манипулирование общественным сознанием, с целью воздействовать на туристов делать выбор в пользу зарубежных курортов. Учитывая наличие террористических угроз на территории Турции, Египта, нестабильную политическую ситуацию, эти страны, по всей видимости, боятся потерять российских туристов. Эти информационные атаки ни что иное, как попытка поставить под сомнение привлекательность Сочи. Официально заявляем, что они беспочвенны, — заявил начальник управления курортов и туризма мэрии Сочи Сергей Доморат.



В действительности, значительного повышения цен на размещение в гостиницах и отелях Сочи в этом сезоне не будет. Есть небольшой рост в 5−7 процентов, но это связано с инфляцией, подорожанием цен на продукты, бензин, другие товары. В Сочи порядка 1700 объектов размещения. Накануне старта летнего сезона цены на услуги в них были промониторены. Завышения были выявлены только в 17 из них. Это 1%. При этом с ними ведется разъяснительная работа, даны рекомендации о понижении стоимости на услуги, — подчеркнул чиновник.