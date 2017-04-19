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17:58 (мск), источник: РИА Крым

Госсовет одобрил сокращение дефицита бюджета Крыма почти на 2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости (Крым). Государственный совет Республики Крым одобрил сокращение дефицита бюджета РК на 2017 год на 1 млрд 972 млн рублей — до 1,1 млрд рублей. Соответствующий закон крымский парламент принял на заседании в среду.

Источник: РИА "Новости"

Представляя документ, министр финансов РК Ирина Кивико рассказала, что предполагается увеличение доходов бюджета на 2 млрд 552 млн рублей, в том числе собственных налоговых и неналоговых доходов на 2 млрд 7 млн рублей, и 544,8 млн рублей целевых средств из федерального бюджета.

«Исходя из проведенного анализа исполнения бюджета Республики Крым за первый квартал и оценки ожидаемого исполнения мы предлагаем увеличить налог на прибыль на 600 млн. Согласно информации управления Налоговой службы по Республике Крым, в первом квартале текущего года имеют место дополнительные поступления налога на прибыль, что связано с увеличением сумм декларирования по итогам 2016 года, в том числе по обособленным подразделениям. По налогу на доходы физических лиц проектом закона планируется увеличение на 700 млн рублей», — отметила глава ведомства.

Кивико подчеркнула, что большая часть средств (1 млрд 972 млн рублей) будет направлена на сокращение бюджета. «То есть мы сокращаем дефицит, который у нас был по первоначальному бюджету 3 миллиарда (рублей — ред.)… У нас остается дефицит бюджета 1,1 млрд рублей», — пояснила она.

Кроме того, министр рассказала, что часть остальных средств планируется направить на финансирование потребностей министерств и ведомств. «На финансирование потребностей министерства транспорта — на организацию автобусного сообщения в Белогорском районе 16,2 млн рублей, на создание системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения — 5 млн рублей, Госкомитету по ценам и тарифам РК на внедрение региональной системы федеральной государственной информационной системы — 13,6 млн», — констатировала Кивико.

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