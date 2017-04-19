Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Опрос показал, сколько россиян против сноса памятников Ленину
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Жена Караченцова рассказала об анализах мужа - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:53 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде арендная плата за земельные участки может вырасти

Волгоградская гордума утвердила новый порядок взимания арендной платы за землю.

Источник: РИАЦ

Он касается земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Волгограда и предоставленных в аренду без торгов.

Проект решения подготовлен департаментом земельных ресурсов администрации Волгограда. Документом предусмотрено несколько способов расчета арендной платы за земельные участки, установленных действующим законодательством — на основании кадастровой стоимости, на основании рыночной стоимости, а также в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Министерством экономического развития РФ.

В целях поддержки социально значимых видов деятельности для них устанавливается размер арендной платы, не превышающий размер земельного налога. Для основной массы арендаторов размер платы устанавливается по формуле, включающей рыночную стоимость земельного участка, помноженную на ключевую ставку Банка России. Как считают авторы новой методики, рыночная стоимость земельных участков в полной мере позволит определить экономически обоснованную арендную плату для каждого конкретного земельного участка. Использование ключевой ставки в формуле расчета арендной платы позволит повысить объективность определения ее размера и упростить методику расчета для ее применения хозяйствующими субъектами.

В то же время, ряд экспертов считает, что принятие новой методики приведет к увеличению арендной платы за земельные участки в два-три раза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Медведев в Госдуме ответил на вопрос о расследовании Навального
ОЗХО подтвердила использование зарина или его аналога в Идлибе
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
В России нашли законную замену мельдонию
В Бангкоке запретили уличную еду
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь