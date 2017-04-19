В Волгограде арендная плата за земельные участки может вырасти

Он касается земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Волгограда и предоставленных в аренду без торгов.

Проект решения подготовлен департаментом земельных ресурсов администрации Волгограда. Документом предусмотрено несколько способов расчета арендной платы за земельные участки, установленных действующим законодательством — на основании кадастровой стоимости, на основании рыночной стоимости, а также в соответствии со ставками арендной платы, утвержденными Министерством экономического развития РФ.

В целях поддержки социально значимых видов деятельности для них устанавливается размер арендной платы, не превышающий размер земельного налога. Для основной массы арендаторов размер платы устанавливается по формуле, включающей рыночную стоимость земельного участка, помноженную на ключевую ставку Банка России. Как считают авторы новой методики, рыночная стоимость земельных участков в полной мере позволит определить экономически обоснованную арендную плату для каждого конкретного земельного участка. Использование ключевой ставки в формуле расчета арендной платы позволит повысить объективность определения ее размера и упростить методику расчета для ее применения хозяйствующими субъектами.