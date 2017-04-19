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15:19 (мск), источник: Uralpress.ru

МГТУ, вошедший в число опорных вузов, получит из регионального бюджета 140 миллионов на развитие

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (Магнитогорск, Челябинская область), включенный в число опорных вузов страны, получит из регионального бюджета 140 миллионов рублей на развитие. Об этом рассказал ректор Валерий Колокольцев на состоявшейся 19 апреля пресс-конференции.

Как уже сообщало агентство, МГТУ вошел в число победителей второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

Магнитогорский университет вошел во вторую группу вузов, которые смогут рассчитывать не на федеральное, а только на региональное софинансирование.

Как пояснил ректор, программы развития будет финансироваться не только за счет средств региона, но также за счет собственных средств вуза, спонсоров, инвесторов и других источников. «Всего программа софинансирования рассчитана на 750 миллионов, которые будут реализовываться в течение 5 лет», — уточнил ректор.

Валерий Колокольцев еще раз подчеркнул, что МГТУ одержал заслуженную победу, потому что в техническом направлении он один из лучших в России. Важным фактором в победе, по мнению ректора, стало содружество вуза с ОАО «ММК» (куда в основном устраиваются выпускники) и рядом других крупнейших региональных и российских компаний, для которых вуз также готовит кадры.

Валерий Колокольцев отметил, что статус опорного вуза позволит МГТУ пользоваться всеми преференциями — контрольные цифры приема, федеральная поддержка в реализации программ всех уровней образования, финансовое обеспечение содержания инфраструктуры, финансирование научных проектов.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — отметила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на встрече с губернатором Борисом Дубровским.

Первый проректор — проректор по научной и инновационной работе МГТУ Михаил Чукин рассказал, для реализации поставленной задачи планируется реализовать, в частности, проект по комплексной безопасности региона (культурно-нравственной, эстетической). Он позволит сделать регион комфортным для жителей.

Кроме того, в плане проект внедрению инноваций в экономику региона, создание в университете лицея; проект «Образование через всю жизнь» (переход на современные средства обучения); проект по развитию инновационной системы (научить студентов реализовывать свои идеи, создавая инновационные предприятия). Кроме того, планируется продолжить работу над разработкой нового источника получения энергии.

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