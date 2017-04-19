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15:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Доходы и расходы бюджета Нижнего увеличены на 2,1 млрд рублей

Собственные доходы Нижнего Новгорода увеличиваются на 166 млн рублей.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменение бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 — 2019 годов, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Доходы и расходы бюджета увеличиваются на 2,155 млрд рублей. По словам заместителя директора департамента финансов Нижнего Новгорода Владимира Лакасева, собственные доходы города за счет аренды муниципального имущества, продажи земли и платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличиваются на 166 млн рублей. За счет межбюджетных трансферов город получит еще 1,989 млрд рублей.

Эти средства направят на продление сормовско-мещерской линии метрополитена, строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018, расселение аварийного фонда, реконструкцию театра «Вера», приобретение пассажирских автобусов.

«Мы подробно обсуждали изменения бюджета на профильной комиссии, — сообщил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман. — Основные затратные составляющие бюджета социально ориентированы — это метро, транспорт, театр “Вера”, ремонт образовательных учреждений».

32 депутата проголосовали за изменения бюджета, один — против, еще один воздержался. Таким образом, расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год составят 32,3 млрд рублей, доходы — 29,3 млрд рублей, дефицит не изменится — 3,01 млрд. рублей.

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