Доходы и расходы бюджета Нижнего увеличены на 2,1 млрд рублей
Собственные доходы Нижнего Новгорода увеличиваются на 166 млн рублей.
Собственные доходы Нижнего Новгорода увеличиваются на 166 млн рублей.
Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменение бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 — 2019 годов, сообщили в
Доходы и расходы бюджета увеличиваются на 2,155 млрд рублей. По словам заместителя директора департамента финансов Нижнего Новгорода Владимира Лакасева, собственные доходы города за счет аренды муниципального имущества, продажи земли и платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличиваются на 166 млн рублей. За счет межбюджетных трансферов город получит еще 1,989 млрд рублей.
Эти средства направят на продление
«Мы подробно обсуждали изменения бюджета на профильной комиссии, — сообщил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман. — Основные затратные составляющие бюджета социально ориентированы — это метро, транспорт, театр “Вера”, ремонт образовательных учреждений».
32 депутата проголосовали за изменения бюджета, один — против, еще один воздержался. Таким образом, расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год составят 32,3 млрд рублей, доходы — 29,3 млрд рублей, дефицит не изменится — 3,01 млрд. рублей.