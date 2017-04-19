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15:29 (мск), источник: Tengrinews

Почему тенге укрепляется, а цены остаются прежними, объяснили эксперты

С начала года в Казахстане продолжается укрепление тенге, но товары при этом не дешевеют. Почему это происходит, корреспонденту Tengrinews.kz объяснили эксперты.

Источник: Tengrinews

Доктор экономических наук Магбат Спанов пояснил, что в Казахстане нарушен базовый принцип, и ценообразование мало связано с производительностью труда. Об этом экономист говорил еще в начале 2000-х годов. Поэтому оснований для понижения цен на товары народного потребления и продукты питания пока, по его словам, не имеется.

«Экономика Казахстана монополизирована и зависима от нефтегазового сектора. Мы же заметили, что, несмотря на то, что тенге укрепляется, цены на бензин повышаются. Все дело в том, что у нас нет по-настоящему развитого малого и среднего бизнеса. В цене лежат всегда несколько факторов — сырье, материалы, зарплата, логистика, маркетинг… На цены в Казахстане влияют в большей степени все эти факторы, а то, что она не снижается, связано с производительностью труда», — объяснил Спанов.

Аналитик АО «Цесна Капитал» Дархан Лукпанов подтвердил, что курс валюты и инфляция с очень большой долей вероятности взаимозависимые переменные, однако как они распределяются во времени, по его словам, с точностью оценить невозможно. Пока лишь можно сказать, что, несмотря на то, что тенге окреп, инфляция в Казахстане за три первых месяца составила 2,3 процента.

«Достоверно известно только то, что зависимость между курсом и инфляцией лагирующая, то есть происходит с задержкой во времени. Кроме того, необходимо учитывать естественную инфляцию. В итоге для того чтобы курс тенге привел инфляцию к отрицательному значению, необходимо, чтобы он укреплялся в достаточной степени продолжительное время при условии, что остальные составляющие цен на продукты, не связанные с импортом, например, накладные расходы, аренда и так далее, также останутся на прежнем уровне», — ответил на вопрос эксперт.

Глава департамента исследований Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что, несмотря на укрепление к доллару, за последние несколько месяцев национальная валюта ослабела против рубля. Это привело, напротив, к подорожанию некоторых товаров.

«С учетом того, что на сегодня почти 40 процентов импорта идет из России и оплата за него в основном идет в рублях, цены на такой импорт в этот период должны были расти. Например, во многом обесценения тенге против рубля выросли цены на бензин», — заметил Темирханов.

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