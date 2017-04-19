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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области построят четыре отходоперерабатывающих комплекса

До конца 2017 года в Ростовской области начнутся строительно-монтажные работы на четырёх из восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Строительство остальных четырёх начнётся в 2018 году.

По четырем МЭОК — Волгодонскому, Красносулинскому, Мясниковскому, Новочеркасскому — завершено оформление участков и разработаны проекты на строительство. Сейчас ПСД проходит экспертизу.

Под Миллеровский, Сальский, Неклиновский комплексы оформляются земельные участки. Под Морозовский МЭОК участок отведен, предстоит провести общественные слушания по экологическому разделу проекта по строительству полигона.

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