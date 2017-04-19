На Второй эстакаде оборудуют шумовые экраны

Из двух километров экранов, запланированных по проекту, отстроили примерно половину. До конца мая работы завершат полностью. С той же целью на окнах, которые выходят на эстакаду, устанавливают специальные шумозащитные проветриватели.

Артур Крупин, председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда:

— По санитарным нормам и правилам на границе жилой застройки максимально допустимый уровень шума в дневное время 55 дцб, в ночное время — 45 дцб. Здесь, в пределах городских магистралей с учётом шумового воздействия от проезжающего автотранспорта шумовой эффект может достигать 70−80 дцб. Поэтому перед разработчиками стояла задача снизить шумовое воздействие на границе жилой застройки примерно на 28 — 29 дцб.