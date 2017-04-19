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16:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге Широкую Речку соединят с Академическим в 2018 году

Если дадут деньги из госказны.

В Екатеринбурге подготовлены проекты строительства улицы Академика Сахарова от Верхнеуфалейской до Амундсена и Краснолесья (до Широкой Речки).

Средств на реализацию планов у мэрии нет — чиновники рассчитывают получить федеральные деньги. Они уже направили заявки на включение в ФЦП «Жилище». Если их одобрят, дорожники приступят к работам уже в этом году и сдадут объекты в следующем, передает «Уралинформбюро».

У мэрии готов и проект реконструкции улицы Суходольской, которую планируется «пробить» до Академического. Однако, как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию глава комитета по строительству Николай Сметанин, денег на дорогу также нет. Проект отложен в долгий ящик.

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