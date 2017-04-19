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16:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде ликвидирован один из старейших муниципальных рынков

Ворошиловский рынок в Волгограде признан неэффективным. Такое решение вынесено на заседании гордумы. На основании чего один из старейших муниципальных рынков города-героя ликвидируется.

Источник: РИАЦ

В феврале нынешнего года деятельность рынка была тщательно изучена на заседании балансовой комиссии и признана неэффективной. В 2016 году в бюджет города были внесены отчисления от прибыли в размере всего лишь 179 тыс. рублей. Для сравнения, в 2015 году отчисления составили 94 тыс. рублей. В 2014 году предприятие принесло городской казне убытки в 15 тыс. рублей. Это при том, что рыночная стоимость здания рынка составляет б0−65 млн рублей.

В настоящее время здание имеет неприглядный вид и нуждается в капитальном ремонте. Однако произвести его своими силами предприятие не может — требуется инвестор. Но, по закону, привлечение инвестора возможно только после ликвидации МУП «Рынок оптово-розничной торговли».

Депутаты пошли на ликвидацию муниципального предприятия в надежде, что частный владелец сможет навести здесь надлежащий порядок. Окрестным жителям предлагается альтернатива: либо универсальная ярмарка на улице Ардатовская, либо ряды на улице Циолковская. На практике, ни тот, ни другой адрес альтернативой не являются — один далековат, другой не может удовлетворить требованиям продовольственного рынка. Приходится констатировать, что на переходный период жителям остается пользоваться только Центральным рынком, что и далеко, и дорого.

Но другого выхода, похоже, нет.

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