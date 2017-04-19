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16:27 (мск), источник: ТАСС

Ткачев оценил потери России от торгового кризиса с Турцией в $1,3−1,5 млрд

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев оценил потери России от кризиса в торговых отношениях с Турцией в $1,3−1,5 млрд.

Источник: Reuters

Он также заявил, что Россия не планирует открывать рынок томатов для турецких производителей, однако надеется на разрешение торгового кризиса с Турцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений, безусловно? это большой рынок. Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше — это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем… Позиция правительства — мы помидорный рынок открывать не собираемся», — сказал он.

Торговый кризис

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Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну).

Такие меры Турция предприняла в ответ на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капусту и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турции. В октябре 2016 года Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).

Комментарии
16
xo ppy
"мы помидорный рынок открывать не собираемся», — сказал он."Да в России сами кого хочешь помидорами накормим,было бы желание.Мало мест где они хорошо растут?Да в Ростовской области,например,летом их столько что выкидывается половина.Поставь теплицы и зимой можно выращивать без всяких гмо,нитратов и нитритов.У нас,как всегда,чем дальше,тем вкуснее кажется.Значит кому то бабло в карман не идёт...
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Андрей Гончаров
А изображение апельсина у них на заставках по тв? Вместо рекламы)))
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Sergey
)) Сказочник ты! Речь не о сезонной распродаже, речь о поставках вне сезона. А вот тут то РФ сельхоз и начинает жестко тупить и сбоить. Похоже о помидорах зимой, скоро можно будет и вовсе забыть. А тот мусор которым закидывают все крупные сети, и даром не интересен. Пусть правительство этим нечто, само давится. ))
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