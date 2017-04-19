Ткачев оценил потери России от торгового кризиса с Турцией в $1,3−1,5 млрд

«Конечно, мы очень надеемся на нормализацию наших отношений, безусловно? это большой рынок. Доля экспорта в Турцию — порядка 10% и выше — это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем… Позиция правительства — мы помидорный рынок открывать не собираемся», — сказал он.

Он также заявил, что Россия не планирует открывать рынок томатов для турецких производителей, однако надеется на разрешение торгового кризиса с Турцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. По данным Минсельхоза России, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу составляет 130%, риса — 45%, шрота подсолнечника — 13,5%, бобовых — 9,7%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет в среднем до 36%, при этом применяется минимальный порог таможенной стоимости в размере $1,5 тыс. за тонну (при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну).

Такие меры Турция предприняла в ответ на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, отмечал ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника, томаты, огурцы, цветная капусту и брокколи, репчатый лук, замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, соль и жевательная резинка). В марте правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турции. В октябре 2016 года Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).