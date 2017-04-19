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17:45 (мск), источник: Вести - Калининград

Российские туроператоры оценят отдых в Калининграде

Калининградские достопримечательности и туристические маршруты оценят туроператоры страны.

Эксперты посетят Кафедральный собор, Куршскую косу, Янтарный, Светлогорск, Балтийск, побывают во многих музеях.

В течение пятидневного путешествия специалисты сделают выводы о качестве обслуживания, проживания, питания и инфраструктуре. Эксперты решат, добавится ли в список 30 главных российских маршрутов калининградский тур.

Кроме того, представители турагентств обсудят возможности бюджетного отдыха в нашем регионе. По словам эксперта комитета по импортозамещению в туризме при министерстве культуры России Александра Гагарина, цель этого проекта — создание брендовых маршрутов, в которых собраны самые основные достопримечательности регионов.

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