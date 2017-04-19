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16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области к 2019 году отремонтируют 737 многоэтажек

Объем финансирования превысит 4,05 млрд рублей.

В Воронежской области в 2017—2019 годах отремонтируют 737 многоэтажек площадью 2,5 млн кв. м, что улучшит жилищные условия 84,2 тыс. жителей региона. Объем финансирования превысит 4,05 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта в среду, 19 апреля.

Подрядчики отремонтируют 397 домов в Воронеже, 24 дома — в Нововоронеже, 15 домов — в Борисоглебске и 301 дом — в районах области.

Как уточнили в пресс-службе Фонда капремонта, основными критериями очередности проведения капитального ремонта являются продолжительность эффективной эксплуатации конструктивных элементов многоквартирного дома, дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома, степень износа конструктивных элементов в доме и количество требующих ремонта конструктивных элементов, а также прогнозируемый объем средств, который оператор вправе направить на проведение капремонта.

Контекст

В региональную программу капремонта многоквартирных домов в Воронежской области на 2014−2044 годы включены более 8,9 тыс. домов.

В рамках краткосрочного плана на 2015−2016 годы отремонтировали 270 многоквартирных домов. Жилищные условия смогли улучшить 19,7 тыс. человек. В рамках плана в домах региона выполнили более тысячи видов работ на общую сумму 613,3 млн рублей. Ремонт прошел в 47 муниципальных образованиях. Собираемость взносов на капитальный ремонт в регионе в 2016 году составила 87,5%, что выше среднероссийского показателя на 4,5%.

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