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16:32 (мск), источник: Tengrinews

Более 40 аварийных домов снесут по Розыбакиева в Алматы

В Южной столице в рамках госпрограммы сноса аварийного и ветхого жилья утвержден демонтаж многоквартирных домов, расположенных в квадрате улиц Розыбакиева — Жандосова — Радостовца — Сатпаева. Всего снесут более 40 домов, пишет «Крыша».

Источник: Tengrinews

Это решение было принято на XLVII сессии маслихата V созыва еще в декабре 2015 года. Почти год искали застройщика. На пустыре, где сейчас расположены гаражи, по словам застройщика, возведут дом высотой не более 16 этажей, в котором жильцы получат эквивалентные и улучшенные квартиры. Однако местные жители сообщают другую информацию.

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«Мы ходили в акимат, нам показали проект — дом 17-этажный, санузлы совмещенные. По размеру двухкомнатные чуть больше наших, а трехкомнатные — меньше. К тому же в общую площадь квартиры почему-то входит площадь балконов и лоджий. И паркинг не предусмотрен. Мы сказали, что нас это все не устраивает, написали властям коллективное письмо. Нам пообещали, что проект пересмотрят, обустроят подземный паркинг и детские площадки. Это было в начале марта, пока никаких других предложений нам не озвучивали и никуда не вызывали», — пояснили жильцы корреспонденту.

Первый этап переселения намечен на II квартал следующего года. Тогда же начнется и снос ветхого жилья. Предполагается, что первыми под бульдозер пустят хрущевки, расположенные на улице Сатпаева. Также сообщается, что застройщик и Жилстройсбербанк заключили соглашение, в котором говорится, что в этом квадрате улиц построят два жилых многоквартирных дома, два детских сада, а также паркинг для судей и государственных служащих через систему жилищных сбережений. Строительство будет осуществлено на основе государственного частного партнерства.

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