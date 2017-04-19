Более 40 аварийных домов снесут по Розыбакиева в Алматы

Это решение было принято на XLVII сессии маслихата V созыва еще в декабре 2015 года. Почти год искали застройщика. На пустыре, где сейчас расположены гаражи, по словам застройщика, возведут дом высотой не более 16 этажей, в котором жильцы получат эквивалентные и улучшенные квартиры. Однако местные жители сообщают другую информацию.

«Мы ходили в акимат, нам показали проект — дом 17-этажный, санузлы совмещенные. По размеру двухкомнатные чуть больше наших, а трехкомнатные — меньше. К тому же в общую площадь квартиры почему-то входит площадь балконов и лоджий. И паркинг не предусмотрен. Мы сказали, что нас это все не устраивает, написали властям коллективное письмо. Нам пообещали, что проект пересмотрят, обустроят подземный паркинг и детские площадки. Это было в начале марта, пока никаких других предложений нам не озвучивали и никуда не вызывали», — пояснили жильцы корреспонденту.

Первый этап переселения намечен на II квартал следующего года. Тогда же начнется и снос ветхого жилья. Предполагается, что первыми под бульдозер пустят хрущевки, расположенные на улице Сатпаева. Также сообщается, что застройщик и Жилстройсбербанк заключили соглашение, в котором говорится, что в этом квадрате улиц построят два жилых многоквартирных дома, два детских сада, а также паркинг для судей и государственных служащих через систему жилищных сбережений. Строительство будет осуществлено на основе государственного частного партнерства.