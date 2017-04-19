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17:13 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Депутаты Волгограда утвердили тарифные пакеты для поездок в городском транспорте

Проект был принят большинством голосов: 35 «за» при одном воздержавшемся.

Утвержденные депутатами коррективы вводят новые пакеты услуг на базе транспортной карты «Волна». Таким образом, как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе гордумы, уже с 20 апреля — то есть, с момента опубликования документа, волгоградцы получат возможность существенно удешевить для себя проезд в общественном транспорте.

Как отметил глава города Андрей Косолапов, документ ориентирован на интересы жителей. Принцип, заложенный в новую систему оплаты проезда, прост: чем больше человек пользуется транспортом, тем дешевле обходится каждая поездка.

В настоящее время стоимость одной поездки в наземном трамвае, троллейбусе или городском автобусе составляет в Волгограде 20 рублей, в скоростном трамвае — 25 рублей. Расширивший линейку тарифов новый пакет услуг «Лимитный» на базе электронной транспортной карты «Волна» отныне предусматривает предоплаченные 30, 50 и 120 поездок на любой вид транспорта стоимостью 510, 750 и 1800 рублей соответственно. Таким образом, расчетная стоимость одной поездки при определенном тарифе падает до 15 рублей.

Услуга «Часовой безлимитный» теперь предоставляет право на неограниченное количество поездок в течение 60 минут. Отметим, что данный тариф с понедельника уже находится в опытной эксплуатации.

Кроме того, вводится так называемый единый проездной билет на все виды транспорта, включая скоростной трамвай и дачные автобусы, чего ранее действующая система оплаты проезда не предусматривала.

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