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10:07 (мск), источник: Интерфакс

Татфондбанк начал готовиться к увольнению персонала

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Работники Татфондбанка, лишившегося лицензии и признанного банкротом, начали получать уведомления о предстоящем увольнении, сообщил «Интерфаксу» один из сотрудников кредитного учреждения.

«Сотрудники начали получать уведомления с 11 апреля. Последним рабочим днем значится 30 июня», — сказал собеседник агентства.

В Интехбанке, который был партнером Татфондбанка, лишился лицензии и признан банкротом, также должны начаться процедуры по увольнению персонала.

Согласно отчетам этих банков за четвертый квартал 2016 года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января 2017 года составляла 2,548 тыс. человек, Интехбанка — 460 человек. В министерстве труда, занятости и социально защиты Татарстана пока не ответили на запрос агентства, поступали ли в органы госвласти уведомления от банков об увольнении персонала, а также какое количество работников планируется уволить и в какие сроки.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Татарстана по искам ЦБ РФ 11 и 19 апреля признал банкротами Татфондбанк и Интехбанк. У обеих кредитных организацией Банк России отозвал лицензию 3 марта.

Татфондбанк, входивший в топ-50 российских банков по размеру активов, заявил о проблемах в декабре 2016 года, ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению, закрыл часть отделений и приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. После этого ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Спустя неделю мораторий был введен в Интехбанке. С кризисом доверия столкнулись и несколько других региональных игроков.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е, Интехбанк — 124 место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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