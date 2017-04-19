На Урале создадут базу данных плохих дорог

По условиям договора компания, взявшаяся за глобальную ревизию уральских дорог, должна до 30 ноября этого года провести диагностику и оценить состояние покрытия на 1586 километрах региональных трасс, а также 118 дорожных сооружений (мостов и путепроводов). Всю информацию зафиксируют на видео с указанием местонахождения ям и неровностей. Техническое задание подразумевает также видеосъемку всех дорожных объектов: знаков, светофоров, остановок общественного транспорта, придорожных кафе. Эту информацию занесут в создаваемую единую автоматизированную систему.

Как считают специалисты, работа предстоит нелегкая. Поэтому желающих взяться за нее, несмотря на солидную сумму контракта, немного. Это уже вторая попытка минтранса найти дорожных ревизоров: в декабре прошлого года не нашлось желающих принять участие в точно таком же конкурсе.

Между тем в обществе идея сбора информации о плохих дорогах и постоянного контроля за состоянием трасс живет и развивается не первый год. Вот уже три года общественники аккумулируют сведения о ямах на дорогах Екатеринбурга и передают их в ГИБДД. Автоинспекция приглашает активистов на совместные рейды, чтобы принять в эксплуатацию отремонтированные трассы. Снимки уличных ям выкладывают в Интернете. На весь мир прогремел уральский проект, когда выбоины разукрасили изображениями губернатора и главы администрации Екатеринбурга. За сутки по распоряжению властей портреты смыли, а ямы закатали в асфальт.

Тем временем Общероссийский народный фронт объявил о запуске проекта «Карта убитых дорог»: все желающие могут выложить на сайте фото разбитого участка и описать проблему. По мнению «фронтовиков», активная позиция граждан поможет сформировать правильную дорожную политику в регионах. В Свердловской области общественники начали с Екатеринбурга и тракта, ведущего на Серов.

Мнение

Андрей Толмачев, общественник, занимавшийся ревизией состояния дорог:

— Разработка официальной базы дорог — очень востребованный проект. Он стоит тех денег, которые в него готовы вложить власти, но при условии, что это не программа-однодневка. Работу необходимо вести из года в год: анализировать качество ремонта, проводимого подрядными организациями, изучать новые методы укладки покрытия. Тогда это принесет реальный экономический эффект. Такая база должна быть доступна всем автомобилистам.

Между тем.

На днях житель Екатеринбурга через суд взыскал с администрации города более 163 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, который попал в ДТП из-за глубокой колеи. За год это уже третье судебное решение о солидной компенсации ущерба, нанесенного автовладельцу из-за плохих дорог.

Куда обращаться.

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