Нацбанк отозвал валютные лицензии у двух компаний

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций у финансовой компании «Гамбит» и инвестиционной компании «Бизнес-Инвест».

НБУ опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки

Согласно данным на сайте НБУ, соответствующие решения приняты 18 апреля. Причины отзыва лицензий не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников. Информацию о выявленных нелегальных обменниках Нацбанк передал в правоохранительные органы.