Нацбанк отозвал валютные лицензии у двух компаний
Соответствующие решения приняты 18 апреля, причины отзыва лицензий не сообщаются.
Соответствующие решения приняты 18 апреля, причины отзыва лицензий не сообщаются.
Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций у финансовой компании «Гамбит» и инвестиционной компании «Бизнес-Инвест».
Согласно данным на сайте НБУ, соответствующие решения приняты 18 апреля. Причины отзыва лицензий не сообщаются.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников. Информацию о выявленных нелегальных обменниках Нацбанк передал в правоохранительные органы.
По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение