Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Полюс холода
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
20:44 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк отозвал валютные лицензии у двух компаний

Соответствующие решения приняты 18 апреля, причины отзыва лицензий не сообщаются.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций у финансовой компании «Гамбит» и инвестиционной компании «Бизнес-Инвест».

Читайте также
НБУ опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки

Согласно данным на сайте НБУ, соответствующие решения приняты 18 апреля. Причины отзыва лицензий не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников. Информацию о выявленных нелегальных обменниках Нацбанк передал в правоохранительные органы.

По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций имели 29 небанковских финучреждений и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Насиров не получит свои паспорта – их будут хранить в ГМС
Медведев: Россия живет в условиях блокады
По делу о теракте в метро Петербурга задержан еще один человек
Суд ООН ввел меры по защите крымских татар и украинцев в Крыму
МРОТ поднимут до уровня прожиточного минимума
Макрон и Ле Пен лидируют в опросах по выборам во Франции
Голодец поддержала оплату работодателями абонементов в спортзал
Джулия Робертс признана самой красивой женщиной планеты
Спорт
«Команда Шараповой отмывает пятно допингового скандала» В день 30-летия Марии Шараповой издание The Guardian опубликовало едкий материал о россиянке
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь