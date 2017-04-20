AliExpress запустит в России продажи в кредит

Собеседник агентства подчеркнул, что российский рынок станет первым, где компания предоставит такую возможность. В AliExpress подтвердили информацию о новых опциях. В китайской компании заявили, что «верят в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей».

Изначально можно будет брать в кредит только товары российских продавцов в разделе «Молл»; впоследствии такая возможность будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.

Изначально можно будет брать в кредит только товары российских продавцов в разделе «Молл»; впоследствии такая возможность будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.

В рассрочку же можно будет покупать смартфоны, ноутбуки и аксессуары к технике.

По результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), интерес россиян к покупкам в интернете в 2016 году снова резко усилился после снижения темпов роста годом ранее.