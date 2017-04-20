AliExpress запустит в России продажи в кредит
Китайский
Китайский
Собеседник агентства подчеркнул, что российский рынок станет первым, где компания предоставит такую возможность. В AliExpress подтвердили информацию о новых опциях. В китайской компании заявили, что «верят в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей».
В рассрочку же можно будет покупать смартфоны, ноутбуки и аксессуары к технике.
По результатам исследования Ассоциации компаний
Иностранные