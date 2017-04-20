Журналисты сравнили цены на продукты в Крыму и на материке

В список исследуемых регионов вошли четыре города полуострова: Симферополь, Севастополь, Ялта и Евпатория, а также десять городов материковой России: Ростов-на-Дону, Владикавказ, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Благовещенск, Анапа, Санкт-Петербург, Сочи и Ульяновск.

Выводы непрофессиональных экспертов: по каким-то позициям в Крыму цены выше (мясо, колбаса, сыр, яйца), по каким-то — ниже (фрукты, хлеб).

Крымские цены на овощи не сильно отличаются от большинства других регионов России. Цены на фрукты — пониже материковых (как пример приводится Евпатория с яблоками по 38−40 руб. за 1 кг). «Бакалея» — вполне паритетна.

Зато в Симферополе самый дешевый по России «кирпичик» (он же «хлеб народного потребления») — 18 рублей за буханку. Самые дорогие куриные яйца оказались в Симферополе (69 рублей за десяток), а самые дешевые — в Ульяновске (49 рублей). В Крыму же максимальная стоимость сыра — 680 рублей — отмечена в Севастополе.

«Гордое знамя» самой дешевой вареной колбасы несет Ялта — 235 рублей за килограмм. А вот Симферополь таким показателем похвастаться не может и «варенка» той же марки каким-то чудесным образом стоит в крымской столице 457 рублей за килограмм. Зато в той же Ялте, за копченую колбасу просят почти 1000 рублей.

Хаотично? Данные СМИ подтверждает и эксперт — глава ассоциации «Торговля Крыма» Сергей Макеев. Основная причина заключается в том, что у нас структура торговли не совершенна: цивилизованной оптовой торговли нет, и работает куча дистрибьютеров и перекупщиков, которые накручивают цены. Они неконтролируемые и слабоуправляемые. Если бы у нас были логистические комплексы, тогда розница могла быть по нормальным оптовым ценам. Логистика, конечно, на цены влияет, но не имеет решающее значение, — пояснил С. Макеев. Кроме того, по его словам, малая доля сетевого ритейла на рынках также не лучшим образом сказывается на ценах полуострова. Сетевой ритейл по разным оценкам занимает от 20 до 25%. В Москве — 80%. Нормально было бы его дотянуть до хотя бы 40−50%. Он легко управляется, подписывает меморандумы на ограничение наценок, — рассказал Макеев.