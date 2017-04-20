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09:26 (мск), источник: КрымPress

В Ялте открывается третий Ялтинский международный экономический форум

Сегодня в Ялте стартует третий Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Участие в нём, как сообщил сопредседатель его оргкомитета Георгий Брюсов, примут не менее 1 500 человек. Примерно, на 400 участников больше, чем в прошлом году.

Еще более впечатляет расширение географии гостей ЯМЭФ. В этом году приедут делегаты из 46 стран мира (в прошлом — из 26 стран).

Участие в ЯМЭФ подтвердил Дэвид Хорган — директор компании Botswana Diamonds P.L.C., добывающей алмазы в Ботсване и Камеруне. Представители деловых кругов Китая и Королевства Бахрейн рассмотрят на ЯМЭФ возможность участия в строительстве сети яхтенных стоянок на черноморском побережье Крыма. Также обсуждается инициатива одной из китайских компаний построить на полуострове фабрику по производству лифтов.

Кроме того, в нынешнем году ожидается значительно больше гостей ЯМЭФ, представляющих различные иностранные государственные и межгосударственные структуры. Например, форум снова посетят депутаты Европарламента. Также зарезервировано 50 мест для представительной итальянской делегации (бизнесмены, депутаты региональных парламентов, чиновники исполнительной власти).

Количество, безусловно, перерастет в качество, уверены организаторы ЯМЭФ. Министерство экономического развития Крыма подготовило 25 соглашений и меморандумов для подписания на полях Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Республики Крым Анна Коваленко.

Среди подготовленных документов: три инвестиционных соглашения о реализации проектов на территории Крыма, три инвестиционных меморандума. Будут соглашения о сотрудничестве с Курчатовским институтом, «Опорой России», Фондом развития промышленности и Агентством инвестиций в социальную сферу и другие. Кроме того, планируется, что на полях Форума о культурном сотрудничестве договорятся Ялта и итальянский город Ровиго.

По словам сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Георгия Брюсова, иностранный бизнес уже работает на полуострове, хотя и не напрямую, а через зарегистрированные в России компании. Среди 775 компаний-участников крымской Свободной экономической зоны (СЭЗ) около тридцати созданы с участием зарубежного капитала. Эти компании работают во многих секторах экономики полуострова, включая сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг, в том числе и туризм. Общий заявленный объём инвестиций по всем проектам СЭЗ превышает 80 млрд. рублей.

В числе участников форума заявлены и инвесторы, которые уже реализуют проекты в Крыму. К примеру — Черноморская агропромышленная компания, строящая крупную птицефабрику (ожидаемые инвестиции — более 8,5 млрд. рублей), и группа компаний Zenden, запустившая в Евпатории производство обуви под данной маркой (инвестиции — в пределах 1 млрд. рублей). Кроме того, будет представлена компания, подписавшая соглашение о создании крупного спортивно-оздоровительного комплекса на южном берегу Крыма с инвестициями почти 10 млрд. рублей. Имя этого российского инвестора пока не называется, но известно, что он уже имеет винодельческий и курортный бизнес в Крыму.

По словам Георгия Брюсова, третий день форума глава Крыма Сергей Аксёнов полностью посвятит персональным встречам с инвесторами. Если в прошлом году общая сумма подписанных соглашений составила 70 млрд. рублей, то в этом году она может превысить 100 млрд. рублей.

Кроме того, в ходе ЯМЭФ на деловой сессии «Спорт: экономика и интеграция» будет презентован проект центра сборных России. Его создадут в Алуште к 2020 году по федеральной целевой программе. О перспективах и необходимости создания центра велоспорта с олимпийским треком в Симферополе расскажет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. А глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха представит проект футбольного кластера в Евпатории, который позволит обеспечить проведение тренировочных сборов для российских команд.

ЯМЭФ-2017 продлится три дня — 20, 21 и 22 апреля. Панельные сессии пройдут в первый день Форума, запланированы более 10 тематических дискуссий в трех потоках. Практический интерес для ряда участников ЯМЭФ будут представлять секции, посвященные вопросам экспорта продукции из Крыма, работе крымской СЭЗ и свободной таможенной зоны, а также регистрации прав собственности. Основной площадкой Форума, как и в предыдущие годы, станет отель MRIYA RESORT&SPA. Вместе с тем, ряд дискуссий первого дня Форума пройдут на других локациях, в том числе в Белом зале Ливадийского дворца, где состоялась Ялтинская конференция 1945 года.

Центральная дискуссия Форума — большое пленарное заседание — состоится во второй день мероприятия.

Основное обсуждение будет разделено на три тематических блока: «Мир», «Страна» и «Человек». Предполагается, что блок «Мир» будет посвящен обсуждению экономической ситуации в России с точки зрения международного бизнеса. В блоке «Страна» участники дискуссии сосредоточатся на перспективах формирования в России инновационной экономики, соответствующей требованиям завтрашнего дня. Блок «Человек» будет посвящен социальным вопросам и сохранению природы.

Планируется также впервые включить в программу Форума культурные мероприятия, посетить которые смогут не только участники деловой встречи, но и все жители Крыма. Важной частью ЯМЭФ-2017 станут спортивные мероприятия для участников деловой встречи.

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