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10:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Почта России в РТ оштрафована на 40 тыс. рублей за нарушение закона о связи

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ, рассмотрев материалы Управления Роскомнадзора по РТ, вынес решение о признании ФГУП «Почта России» виновным в совершении административного правонарушения, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ.

Сообщается, что в декабре 2016 года при рассмотрении и анализе документов по систематическому наблюдению ФГУП «Почта России» в 4-м квартале 2016-го было установлено, что выемка писем из почтовых ящиков осуществлена с нарушением контрольных сроков, в объектах почтовой связи на видном и доступном для пользователей услугами почтовой связи отсутствуют: книга заявлений и предложений, необходимый информационный материал.

Тем самым было нарушено требование Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 17.08.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»; «Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.03.2006 № 160; правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2014 № 234.

На этом основании в отношении ФГУП «Почта России» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в Арбитражный суд.

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд назначил юридическому лицу административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

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