245 млн рублей направили на строительство сельского жилья в Иркутской области
На объекты инфраструктуры выделено более 1 млрд рублей.
На объекты инфраструктуры выделено более 1 млрд рублей.
Получателям социальных выплат на строительство жилья в сельской местности по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014−2020 годы перечислено 245 млн рублей. В рамках подпрограммы на создание объектов инфраструктуры будет направлено более 1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 139 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В текущем году министерством сельского хозяйства региона выдано 246 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам — 172. В рейтинге субъектов Сибирского Федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленного на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Иркутская область делит первое место с Красноярским краем.
«При создании объектов инфраструктуры средства пойдут на строительство школ в поселке
На поддержку местных инициатив граждан в виде грантов будет направлено 13 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 4 млн рублей. Кроме того, около 303 млн рублей из областного бюджета пойдут на строительство автомобильных дорог общего пользования в сельской местности в Боханском районе. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 53 млн рублей.
Сергей Левченко подчеркнул, что объем средств федерального бюджета, предоставленного Иркутской области в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, является максимальным в Сибирском Федеральном округе.