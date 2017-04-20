245 млн рублей направили на строительство сельского жилья в Иркутской области

Получателям социальных выплат на строительство жилья в сельской местности по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014−2020 годы перечислено 245 млн рублей. В рамках подпрограммы на создание объектов инфраструктуры будет направлено более 1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 139 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В текущем году министерством сельского хозяйства региона выдано 246 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам — 172. В рейтинге субъектов Сибирского Федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленного на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Иркутская область делит первое место с Красноярским краем.

«При создании объектов инфраструктуры средства пойдут на строительство школ в поселке Усть-Уда Усть-Удинского района, поселке Новочунка Чунского района и Тутура Жигаловского района, 24 фельдшерско-акушерских пункта в Аларском, Бодайбинском, Заларинском, Зиминском, Катангском, Тулунском, Тайшетском, Усть-Удинском, Чунском и Черемховском районах, 28 плоскостных спортивных сооружений в Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Усольском, Киренском, Куйтунском, Нижнеилимском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Усольском и Усть-Удинском районах. Также средства предусмотрены на прокладку 17 км водоводов в Аларском, Иркутском, Заларинском и Чунском районах, реализацию проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку в Баяндаевском районе», — отметили в пресс-службе.

На поддержку местных инициатив граждан в виде грантов будет направлено 13 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 4 млн рублей. Кроме того, около 303 млн рублей из областного бюджета пойдут на строительство автомобильных дорог общего пользования в сельской местности в Боханском районе. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 53 млн рублей.

Сергей Левченко подчеркнул, что объем средств федерального бюджета, предоставленного Иркутской области в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, является максимальным в Сибирском Федеральном округе.