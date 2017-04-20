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07:35 (мск), источник: АиФ Омск

На ремонт омских больниц и покупку карет скорой потратят 150 млн рублей

В минздраве наедятся купить не менее 10 машин.

Правительство региона вложит 150 млн рублей в ремонт больниц и закупку автомобилей для скорой помощи.

Как пишет ТАСС, деньги будут выделены из регионального бюджета. Дополнительное финансирование пойдёт на ремонт в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также центральных районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском муниципальных районах.

Помимо этого ведомство Андрея Стороженко планирует приобрести по меньшей мере 10 машин скорой помощи, плюс к тем 15 автомобилям, купленным с начала года.

Сейчас в автопарке скорой Омска работает 300 автомобилей, но необходимо приобрести ещё 20 штук. В районах работает 114 машин скорой помощи.

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