На ремонт омских больниц и покупку карет скорой потратят 150 млн рублей

Правительство региона вложит 150 млн рублей в ремонт больниц и закупку автомобилей для скорой помощи.

Как пишет ТАСС, деньги будут выделены из регионального бюджета. Дополнительное финансирование пойдёт на ремонт в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также центральных районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском муниципальных районах.

Помимо этого ведомство Андрея Стороженко планирует приобрести по меньшей мере 10 машин скорой помощи, плюс к тем 15 автомобилям, купленным с начала года.

Сейчас в автопарке скорой Омска работает 300 автомобилей, но необходимо приобрести ещё 20 штук. В районах работает 114 машин скорой помощи.