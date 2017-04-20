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07:16 (мск), источник: 112.ua

Жителям Мариуполя отключили горячую воду до октября

Город исчерпал лимит газа, а долг «Мариупольтеплосеть» составляет около 800 млн грн.

Источник: 112.ua

В Мариуполе отключили горячую воду до начала нового отопительного сезона 15 октября.

Об этом сообщило издание 0629, со ссылкой на заявления городских властей на сессии горсовета.

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На ней городской голова Вадим Бойченко заявил: «Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет», говорится в сообщении.

По его словам, город исчерпал лимит газа, а задолженность «Мариупольтеплосеть» составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн, говорится в сообщении.

«Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн, а это всего 8 млн грн. в месяц», — цитирует издание Бойченко.

Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская сообщила, что на сегодняшний день в Мариуполях в 13-ти детсадах нет водонагревателей. При этом проблема отсутствия горячей воды в детских дошкольных учреждениях решается путем нагрева в пищеблоках.

Напомним, из-за похолодания в Киеве приостановят отключение горячей воды.

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