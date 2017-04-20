Жителям Мариуполя отключили горячую воду до октября
Город исчерпал лимит газа, а долг «Мариупольтеплосеть» составляет около 800 млн грн.
Город исчерпал лимит газа, а долг «Мариупольтеплосеть» составляет около 800 млн грн.
В Мариуполе отключили горячую воду до начала нового отопительного сезона 15 октября.
Об этом сообщило издание 0629, со ссылкой на заявления городских властей на сессии горсовета.
На ней городской голова Вадим Бойченко заявил: «Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет», говорится в сообщении.
По его словам, город исчерпал лимит газа, а задолженность «Мариупольтеплосеть» составляет 850 млн грн. За год долг удалось погасить только на 70 млн. грн, говорится в сообщении.
«Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн. грн, а это всего 8 млн грн. в месяц», — цитирует издание Бойченко.
Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская сообщила, что на сегодняшний день в Мариуполях в 13-ти детсадах нет водонагревателей. При этом проблема отсутствия горячей воды в детских дошкольных учреждениях решается путем нагрева в пищеблоках.
Напомним,