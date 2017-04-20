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07:32 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске сузили дорогу на участках двух улиц

Временные ограничения действуют на улицах Переездной и Семьи Шамшиных.

В Новосибирске временно ограничили движение сразу на двух улицах. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Движение ограничили на участке дорожного полотна по улице Переездной возле здания № 62 из-за ремонтных работ теплотрассы. Проезжую часть сузили на четыре метра. Работы планируется окончить завтра, 21 апреля.

Также временно ограничено движение по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 40 также из-за ремонтных работ. Проезжая часть в этой местности сужена на 6 метров. Работы окончатся 30 апреля.

Водителям нужно быть осторожными, внимательно смотреть на дорожные знаки и соблюдать ППД.

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