В Новосибирске сузили дорогу на участках двух улиц

В Новосибирске временно ограничили движение сразу на двух улицах. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Движение ограничили на участке дорожного полотна по улице Переездной возле здания № 62 из-за ремонтных работ теплотрассы. Проезжую часть сузили на четыре метра. Работы планируется окончить завтра, 21 апреля.

Также временно ограничено движение по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 40 также из-за ремонтных работ. Проезжая часть в этой местности сужена на 6 метров. Работы окончатся 30 апреля.

Водителям нужно быть осторожными, внимательно смотреть на дорожные знаки и соблюдать ППД.