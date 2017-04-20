В Новосибирске сузили дорогу на участках двух улиц
Временные ограничения действуют на улицах Переездной и Семьи Шамшиных.
Временные ограничения действуют на улицах Переездной и Семьи Шамшиных.
В Новосибирске временно ограничили движение сразу на двух улицах. Об этом сообщается в
Движение ограничили на участке дорожного полотна по улице Переездной возле здания № 62
Также временно ограничено движение по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 40 также
Водителям нужно быть осторожными, внимательно смотреть на дорожные знаки и соблюдать ППД.